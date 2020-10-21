Меры ужесточаются: уже вторая страна Евросоюза вводит локдаун

Из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом правительство Чехии ужесточает меры борьбы с пандемией. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула в среду, 21 октября. В частности, в Чехии утром 22 октября вводится локдаун, в рамках которого должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.

Жителям страны будет разрешено покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, к врачу или купить продукты и товары первой необходимости. Разрешены также прогулки на природе, например, в парках. Кроме того, согласно распоряжению правительства, совершать поездки можно только в неотложных случаях, а число социальных контактов следует сократить до "необходимого минимума".

В Чехии насчитывается в общей сложности почти 194 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом в последние недели число инфицированных сильно выросло. 21 октября был зафиксирован суточный прирост в 11 984 случаев. Во многих других странах мира число зараженных SARS-CoV-2 также сильно растет. Ряд стран Евросоюза в отдельных регионах ввели комендантский час и другие ограничения в отдельных регионах. Накануне Ирландия стала первой страной ЕС, где локдаун действует на всей территории страны. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом школы и детсады остаются открытыми.