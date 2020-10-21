Для чего нарвитянкам 28 петель?

805 детей в Эстонии за прошлый год родились недоношенными

Количество детей, которые рождаются недоношенными, в Эстонии постепенно сокращается, но в прошлом году всё же родились 805 таких детей. При выхаживании таких малышей в разных странах мира часто используют шерстяные вещи - носочки, шапочки, пледы. Основатель нарвского клуба “28 петель” Ольга Дударева рассказывает, что подходит только стопроцентная, довольно колючая шерсть без добавок, которая не только согревает младенцев, но и беспокоит их нервные окончания, тонизирует, помогает предотвратить остановку дыхания.

Ольга, которая вяжет с детства, рассказала, что в последние годы на форумах вязальщиц в интернете стала всё чаще видеть упоминания о клубах “28 петель”. Оказалось, что это уже целая международная сеть клубов, в которых волонтеры вяжут одежду для недоношенных детей и бесплатно отправляют ее в больницы и перинатальные центры.

“Я стала на форумах задавать вопросы, кто есть в “28 петель” из Эстонии? А в ответ - тишина, нет никого”, - рассказала Ольга Дударева.

Однако, откликнулась координатор такого клуба в Риге, которая рассказала, как создавала “28 петель” в Латвии. Она и убедила Ольгу взяться за организацию клуба в Эстонии.

Ольга связалась с неонатологом Нарвской больницы Лидией Сиземской и расспросила ее, какие именно вещи нужны. Оказалось, что недоношенных детей нарвитянок выхаживают в более крупных больницах в Таллинне и Тарту. Зато любители вязания нашлись среди медсестер больницы. В итоге, женщины решили, что вещи для самых маленьких будут отправлять, в основном, в Таллинн и Тарту, но будут вязать и для малышей, родившихся в Нарве.

Всё началось с репортажа из казахстанской больницы

Движение “28 петель” появилось в 2012 году в Казахстане. Фотограф из Астаны Карла Нур делала фоторепортаж о враче, который выхаживает в больнице преждевременно родившихся детей, и обратила внимание на крошечного младенца в носочках. Доктор объяснил, что в шерстяных носочках маленький пациент стал более активным.

Карла Нур вдохновила своих соотечественниц вязать шерстяные вещи для “торопыжек”, как участницы движения ласково называют недоношенных детей. Благодаря соцсетям и форумам, вслед за Казахстаном о движении стали узнавать в разных местах, и клубы “28 петель” стали открываться в соседних странах. Теперь движение добралось и до Эстонии.

Международное движение собрано вокруг страницы в Instagram, которую ведет основательница Карла Нур из Казахстана. Свои страницы в этой соцсети открывает каждый клуб “28 петель”. Кроме того, работает чат, в котором совещаются руководители клубов из разных стран.

С появлением нарвского клуба в мире действуют уже 125 клубов в 11 странах. Поскольку законы в разных странах отличаются, в каждой вязальщицы сами решают, как оформлять свой клуб. Нарвский клуб, видимо, останется неформальным и будет принимать пожертвования не в деньгах, а только пряжей.