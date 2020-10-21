Для чего нарвитянкам 28 петель?

В Нарве появился клуб, в котором женщины собираются, чтобы вместе вязать из шерстяной пряжи теплые вещи для недоношенных младенцев. Клуб называется “28 петель” - столько петель нужно делать в каждом ряду, чтобы связать крошечный носочек. Это часть международного движения, и Эстония стала 11-й страной, в которой открылся такой клуб. Вязальщицы собираются по субботам в Нарвской центральной библиотеке, но некоторые вяжут и дома. Сейчас женщины собирают только первую посылку с теплыми вещами для Нарвской больницы, а в дальнейшем планируют помогать большим больницам в Таллинне и Тарту.
805 детей в Эстонии за прошлый год родились недоношенными
Количество детей, которые рождаются недоношенными, в Эстонии постепенно сокращается, но в прошлом году всё же родились 805 таких детей. При выхаживании таких малышей в разных странах мира часто используют шерстяные вещи - носочки, шапочки, пледы. Основатель нарвского клуба “28 петель” Ольга Дударева рассказывает, что подходит только стопроцентная, довольно колючая шерсть без добавок, которая не только согревает младенцев, но и беспокоит их нервные окончания, тонизирует, помогает предотвратить остановку дыхания.
Ольга, которая вяжет с детства, рассказала, что в последние годы на форумах вязальщиц в интернете стала всё чаще видеть упоминания о клубах “28 петель”. Оказалось, что это уже целая международная сеть клубов, в которых волонтеры вяжут одежду для недоношенных детей и бесплатно отправляют ее в больницы и перинатальные центры.
“Я стала на форумах задавать вопросы, кто есть в “28 петель” из Эстонии? А в ответ - тишина, нет никого”, - рассказала Ольга Дударева.
Однако, откликнулась координатор такого клуба в Риге, которая рассказала, как создавала “28 петель” в Латвии. Она и убедила Ольгу взяться за организацию клуба в Эстонии.
Ольга связалась с неонатологом Нарвской больницы Лидией Сиземской и расспросила ее, какие именно вещи нужны. Оказалось, что недоношенных детей нарвитянок выхаживают в более крупных больницах в Таллинне и Тарту. Зато любители вязания нашлись среди медсестер больницы. В итоге, женщины решили, что вещи для самых маленьких будут отправлять, в основном, в Таллинн и Тарту, но будут вязать и для малышей, родившихся в Нарве.
Всё началось с репортажа из казахстанской больницы
Движение “28 петель” появилось в 2012 году в Казахстане. Фотограф из Астаны Карла Нур делала фоторепортаж о враче, который выхаживает в больнице преждевременно родившихся детей, и обратила внимание на крошечного младенца в носочках. Доктор объяснил, что в шерстяных носочках маленький пациент стал более активным.
Карла Нур вдохновила своих соотечественниц вязать шерстяные вещи для “торопыжек”, как участницы движения ласково называют недоношенных детей. Благодаря соцсетям и форумам, вслед за Казахстаном о движении стали узнавать в разных местах, и клубы “28 петель” стали открываться в соседних странах. Теперь движение добралось и до Эстонии.
Международное движение собрано вокруг страницы в Instagram, которую ведет основательница Карла Нур из Казахстана. Свои страницы в этой соцсети открывает каждый клуб “28 петель”. Кроме того, работает чат, в котором совещаются руководители клубов из разных стран.
С появлением нарвского клуба в мире действуют уже 125 клубов в 11 странах. Поскольку законы в разных странах отличаются, в каждой вязальщицы сами решают, как оформлять свой клуб. Нарвский клуб, видимо, останется неформальным и будет принимать пожертвования не в деньгах, а только пряжей.
Помещение для встреч нарвских вязальщиц бесплатно предоставила Нарвская центральная библиотека. На первую встречу собрались шесть нарвитянок. На вторую встречу, которая намечена на 24 октября с 10 до 12 часов, явно придут уже больше вязальщиц, одна из них - сама мама недоношенного ребенка, которая не понаслышке знает, какие именно вещи нужны. В интернете клуб растет еще быстрее - в группу клуба в Facebook вошли уже больше ста человек, и не только из Нарвы. Много желающих появляется в Таллинне, некоторые готовы ездить на встречи в Нарву, но, возможно, будут встречи клуба и в столице.
17 ноября отмечается как Международный день недоношенных детей. Вязальщицы решили к этой дате собрать свою первую посылку с теплыми вещами - для Нарвской больницы. Следующие посылки они планируют отправлять в Таллинн и Тарту, где они будет нужнее.
Колючая шерсть и мягкий хлопок
В первые же дни работы клуба появился первый спонсор - неравнодушная женщина прислала сразу 28 мотков качественной пряжи. По словам Ольги Дударевой, найти подходящую для младенцев пряжу в Нарве сложно. Сама она покупает шерсть, окрашенную натуральными красителями, у эстонского фермера, который периодически приезжает торговать в Нарву. Теперь пряжу присылают и спонсоры клуба.
Не подходят собачья шерсть, ангора и синтетика. При этом, кроме шерсти вязальщицы используют хлопок - но не для одежды, а для игрушек.
“Вяжут осьминожек со щупальцами и какие-то похожие фигуры. Врачами было замечено, что, когда ребенок перебирает эти щупальца, малыш не выдергивает из себя катетеры, провода. Считается, что они похожи на пуповину. А до этого мама носит игрушку у себя на груди, чтобы она напиталась маленьким запахом. Так ребенок чувствует себя комфортнее”, - рассказала Ольга Дударева.
Доктор: доношенные дети тоже получают подарки
Заведующий Женской клиникой Нарвской больницы Александр Мишенков рассказал Rus.Postimees, что нарвским медикам действительно редко приходится работать с недоношенными младенцами, и сам он использование шерстяных вещей не практиковал. Но, добавляет доктор, это распространенная в мире практика, поскольку колючая шерсть - хороший стимулятор для кожи.
По словам доктора Мишенкова, Нарвская больница тоже была бы рада вязаным подаркам, но, прежде всего, для новорожденных обычного веса.
“Мы много лет получаем подобную помощь от наших норвежских друзей. Там женщины вяжут шапочки, носочки, пледы, да всё, что угодно. Они пересылают нам, а мы вручаем женщинам при выписке”.
Мамы детей обычного веса редко используют эту одежду в больнице, но после выписки она оказывается очень кстати.