Министр о компенсации производителям клубники: вывод таков, что результат равен нулю

Летом во время сбора урожая производители клубники признавали, что по некоторым оценкам в этом году на полях сгнили 70-80 процентов урожая. Причиной стала острая нехватка рабочей силы, поскольку из-за коронавирусных ограничений украинцы попасть в страну не могли, а местных жителей в период Ивановой ночи, когда урожай активно созревалел, заманить на поля не представлялось возможным. В начале июля начались сильные дожди, что привело к тому, что оставшиеся на полях ягоды просто сгнили.

Если еще в июле министр сельской жизни Арво Аллер говорил, что министерство в курсе проблем заводчиков клубники, у которых из-за несуществующих причин погибла часть урожая, и занимается оценкой ущерба, то теперь ответы министра по этой теме весьма уклончивые. И сегодня, отвечая на вопросы депутатов парламента, министр не сказал ничего, что указывало бы на то, что государство поможет заводчикам клубники в их проблемах.

Напротив, создается ощущение, словно значительного ущерба не возникло. Аллер сказал, что по подсчетам министерства оборот заводчиков клубники в первом квартале 2020 года увеличился на 0,5 процента, а в третьем квартале снизился на 0,5 процента. «Мы пришли к выводу, что сможет подвести итоги осенью, но сейчас вывод такой, что результат нулевой», - сказал министр.

Также никакой надежды на компенсацию не дал выступавший в понедельник в Рийгикогу министр финансов Мартин Хельме: «Насколько нам удалось переговорить с господином Аллером, в действительности для производителей клубники это был очень хороший год».