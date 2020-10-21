Избирателей США завалили письмами с угрозами с эстонского сервера, ФБР начало расследование

В электронных письмах, отправленных избирателям, выдвигается требование в день президентских выборов голосовать за действующего президента США Дональда Трампа, в противном случае будут иметь место печальные последствия, пишет Postimees со ссылкой на New York Times.

«В нашем распоряжении вся информация о вас. Вы зарегистрированы как демократ и мы знаем это, поскольку у нас есть доступ ко всей избирательной инфраструктуре. В день выборов вы проголосуете за Трампа или мы придем за вами. Измените свои партийные предпочтения в пользу республиканцев и дайте нам знать, если получили сообщение и следуете нашим инструкциям. Мы можем узнать, за какого кандидата вы проголосуете. На вашем месте я бы отнесся к этому серьезно», - сказано в в сообщении. Письмо заканчивается тем, что отправитель желает избирателю удачи.

Такие письма во вторник получили сотни избирателей США. ФОТО: Ekraanitõmmis

Письма указывают на то, что речь идет о крайне правой и неофашистской мужской организации «Гордые мальчики» (The Proud Boys). Но метаданные электронного письма, отправленного с адреса info@officialproudboys.com, говорят о том, что оно было послано с эстонского сервера.

Согласно метаданным, электронные письма имели адрес хоста vhost43553f0@avalik.koolibri.ee и почтовый сервер - ElkData.ee. Зайдя на этот веб-адрес в среду днем, на экране появлялось сообщение, что сервер недоступен. В настоящий момент устанавливается, сколько людей получили подобные письма. Во Флоридском университете с сервера было удалено около 200 писем подобного содержания.

По данным New York Times, такие письма получили сотни избирателей в Гейнсвилле (Флорида) и в Анкоридже (Аляска). По словам мэра Гейнсвилла Лорена По, совершена брутальная попытка повлиять на избирателей, но угрозы ни коем образом не отразятся на умонастроениях горожан.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и местные правоохранительные органы Флориды начали расследование. Шериф округа Алачуа во Флориде предупредил в социальных сетях об отправленных от имени «Гордых мальчиков» письмах и отметил, что речь идет о мошенничестве. «Электронное письмо выглядит мошенническим и мы начали расследования с целью выявления его источника», - сообщил шериф.

We here at the Sheriff's Office and the Alachua County Supervisor of Elections are aware of an email that is... Posted by Alachua County Sheriff on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

Директор отдела кибербезопасности и инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США Кристофер К. Кребс сделал заявление, в котором отметил, что подобные электронные письма ставят под сомнение тайность выборов в США. «Тайность голосования гарантирована во всех штатах. Такие электронные письма подрывают доверие наших избирателей к конфиденциальности выборов», - написал Кребс.

Not a moment too soon, as we're aware of threatening emails with misleading info about the secrecy of your vote.



FACT: Ballot secrecy is guaranteed by law in all states.



These emails are meant to intimidate and undermine American voters’ confidence in our elections. pic.twitter.com/CocBKrMEaN — Chris Krebs #Protect2020 (@CISAKrebs) October 21, 2020

Представитель избирательной комиссии округа Алачуа Т. Дж. Пич сказал, что письма с угрозами стали поступать во вторник утром в 10:00 по местному времени. Про его данным, их получили сотни людей.

Профессор компьютерных технологий Флоридского университета Кевин Р. Б. Батлер заявил, что отправленные письма не на очень хорошем техническом уровне.

«Безусловно, эти электронные письма вызывают беспокойство, поскольку они нацелены именно на сторонников демократов. Но отправление таких электронных писем — не слишком сложный процесс. Во Флориде публичный доступ к спискам регистрации избирателей относительно либерален. Получить информацию об имени, адресе и партийной принадлежности избирателя — не очень сложная операция», - сказал Батлер.

Издание New York Times добавило, что информация об избирателях на самом деле является общедоступной информацией в большинстве штатов США, но отправители хотят создать впечатление, будто бы они завладели этими сведениями, взломав базу данных. Например, в Алачуа общедоступны адреса электронной почты десятков тысяч избирателей.