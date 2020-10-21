Ср, 21.10.2020
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Март Хельме

Нечто особенное ⟩ В волости Куусалу продается усадьба в английском стиле

Дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

В волости Куусалу, недалеко от моря, ждет новых хозяев просторный дом, пишет Kodustiil.  

Двухэтажный дом в английском стиле площадью 191,6 квадратных метров находится на расстоянии пешей прогулки от морского побережья. В доме есть все, необходимое для жизни. 

Дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

Дом просторный, с хорошо продуманной планировкой. На первом этаже вы найдете гостиную с открытой кухней, спальню, гостевую комнату, прачечную, подсобное помещение и котельную. На втором, мансардном этаже, расположены две спальни, лестничный холл и ванная комната.

Дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

При строительстве дома использовались высококачественные, эксклюзивные и натуральные, исключительно английские строительные и отделочные материалы.

Дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

Если вам стало интересно, загляните на страницу портала недвижимости City24.

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