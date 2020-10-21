Департамент здоровья: не стоит спешить сдавать повторный тест на коронавирус

С сентября возвращающиеся из стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19 могут сократить срок обязательной изоляции, для этого нужно пройти тест на коронавирус в аэропорту или порту.

Пока результат теста не известен, человек должен находиться на полной самоизоляции. В случае отрицательного результата на первый тест человеку следует быть на частичной самоизоляции следующие семь дней, т.е. можно ходить на работу или в магазин, но следует избегать ненужных контактов. На работе также следует соблюдать дистанцию ​​с коллегами. После чего, спустя семь дней, следует сделать повторный тест, и только в случае повторного отрицательного результата, можно продолжить жить в обычном режиме.

Если первая проба окажется положительной, следует быть на самоизоляции в течение 14 дней. Если первый тест окажется отрицательным, а второй тест — положительным, то и в таком случае нужно сидеть на карантине.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала Postimees, что повторную пробу можно сдать и до седьмого дня, но чтобы получить освобождение от изоляции, нужно сдать пробу именно на седьмой день.

«Главная опасность в том, что слишком рано сделанный повторный тест может дать отрицательный результат, что создаст у человека ложное ощущение безопасности. На следующий день тест уже может дать положительный результат», - объясняет Хярма.

По словам Хярма, большая часть жителей Эстонии ответственные и не нарушают правил. «Единичные нарушения бывают, с такими нарушителями мы ведем дело вместе с полицией», - добавляет она. Для жителей Эстонии тесты в аэропорту и порту бесплатны, иностранцы могут оплатить тестирование банковской картой.