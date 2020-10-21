Привозные случаи: в каких странах чаще всего заражаются путешественники из Эстонии?

На позапрошлой неделе из-за границы было завезено 45 случаев, на прошлой неделе — 40 случаев. «Большая часть зараженных прибывает из России и с Украины, но они также приезжают из других частей Европы и дальнего зарубежья», - сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Система цветовой кодировки была введена в Европейском Союзе на позапрошлой неделе. Цветовые коды присваиваются в соответствии с количеством новых случаев на 100 000 жителей за двухнедельный период, а также на основе количества тестов и положительных результатов. Государства-члены не ограничивают поездки в зеленые зоны, но они имеют право вводить ограничения, такие как карантин или обязательное тестирование, для тех, кто прибывает из желтых или красных зон. Зеленая зона - это та зона, где 14-дневный уровень заражения составляет менее 25, а количество положительных тестов - менее четырех процентов.

По словам Хярма, цветовая кодировка Европейского Союза облегчает работу Департамента здоровья. «Мы видим, как положительные результаты на коронавирус приехавших путешественников поступают из стран с высокой заболеваемостью», - пояснила она.

Но, по словам Хярма, если бы люди из стран с высоким уровнем риска не были бы обязаны изолироваться и не имели возможности проходить тестирование, риск возникновения новых вспышек в Эстонии был бы выше.

Балтийский пузырь и Финляндия - страны-исключения для Департамента здоровья, поскольку между соседями больше деловых поездок. «Это не означает, что вероятность заражения в этих странах меньше, но государство ищет баланс между различными ограничениями и послаблениями, и если мы знаем, что можем контролировать распространение болезни в Эстонии, мы также можем пообещать некоторые послабления», - сказала Хярма.