Фото ⟩ Судебный исполнитель выставил роскошный дом Павла Гаммера на аукцион

Закрытая нетто-площадь — 799,9 кв. метров, а размер недвижимости вместе с двухэтажным домом — 1935 кв. метров.

На цокольном этаже располагаются гараж, прихожая, винный погреб, комната отдыха, комната для хобби, спортзал, комната для переодевания, душевая с туалетом и подсобка. На первом этаже есть прихожая, холл, гардероб, техническое помещение, три спальни, две ванные комнаты, две душевые с туалетами, галерея, кабинет и хозяйственное помещение. На втором этаже располагается гостиная, кухня, спальня, ванная и туалет.

Кроме того, имеются терраса на крыше и балконы. В доме газовое отопление, принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, кондиционер и камины. В доме есть смарт-система, то есть им можно управлять с помощью смартфона.

Для участия в аукционе судебному исполнителю необходимо передать залог в размере 5000 евро. Регистрация на аукцион началась во вторник, 20 октября и продлится до 9 ноября. Публичный электронный аукцион начнется 10 ноября и продлится до 17 ноября.

Центральная криминальная полиция задержала Павла Гаммера вместе с партнером по бизнесу Хубертом Хирве и с еще десятью связанными с ними людьми в феврале 2018 года. Они подозреваются в управлении преступной группировкой, взяточничестве в частном секторе, ведении слежки, уклонении от уплаты налогов и незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями.

Хуберт Хирве и Павел Гаммер связаны между собой бизнесами, они известные владельцы отелей, ресторанов и дорогой недвижимости. Например, им принадлежали или принадлежат в Старом городе паб Vana Wiru и отель Vana Wiru, отель Imperial вместе с рестораном St Michael, а также отель Promenaad в Хаапсалу.

В ходе уголовного дела было арестовано имущество ответчиков на сумму 1,3 миллиона евро, в том числе драгоценности, предметы искусства, оружие и многое другое. Кроме того, ипотека на недвижимость ответчиков составляет более 3,8 миллиона евро.

Ранее, в апреле 2018 года этом дом искал арендатора.