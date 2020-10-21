Полиция выписала Айвару Мяэ штраф за сексуальные домогательства

По словам Убалехт, до вступления решения в силу невозможно назвать сумму штрафа. Также она сказала, что еще нельзя сказать, сколько человек обратились с жалобами в полицию.

Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер призывает всех, кто чувствует, что с ними неправильно обошлись, обращаться в полицию. «По статье о сексуальных домогательствах ведется не очень много дел, но мы верим, что чем больше их будет, тем увереннее жертвы будут в будущем обращаться в правоохранительные органы или к доверительным лицам своих организаций. Само собой, это эмоционально сложная тема, поэтому жертвам сложно говорить о домогательствах, но говорить о нарушающих покой действиях — это крайне важный шаг к тому, чтобы его прекратить», - сказала Тоатер.