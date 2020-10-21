Ср, 21.10.2020
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Индрек Саар

Полиция выписала Айвару Мяэ штраф за сексуальные домогательства

Айвар Мяэ.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Департамент полиции и погранохраны назначил бывшему директору Национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства денежный штраф, пишет Postimees.

«Полиция 21 октября приняла решение по производству о проступке в отношении Айвара Мяэ. В ходе производства полиция доказала факт сексуального домогательства и назначила в качестве наказания денежный штраф», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

По словам Убалехт, до вступления решения в силу невозможно назвать сумму штрафа. Также она сказала, что еще нельзя сказать, сколько человек обратились с жалобами в полицию.

Решение вступит в силу через 15 дней, если Мяэ его не обжалует.

Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер призывает всех, кто чувствует, что с ними неправильно обошлись, обращаться в полицию. «По статье о сексуальных домогательствах ведется не очень много дел, но мы верим, что чем больше их будет, тем увереннее жертвы будут в будущем обращаться в правоохранительные органы или к доверительным лицам своих организаций. Само собой, это эмоционально сложная тема, поэтому жертвам сложно говорить о домогательствах, но говорить о нарушающих покой действиях — это крайне важный шаг  к тому, чтобы его прекратить», - сказала Тоатер. 

Напомним, что гендиректор Айвар Мяэ руководил «Эстонией» с 2009 года и подал в отставку 27 августа после обвинений в домогательствах.

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