В Эстонии начался сбор идей по космической кибербезопасности

По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиэма, расширение сотрудничества с Европейским космическим агентством является хорошей возможностью для развития эстонского высокотехнологичного бизнеса. «В сотрудничестве с Европейским космическим агентством эстонские компании получат возможность разрабатывать новые амбициозные продукты и услуги, расширять свои возможности по оказанию услуг в области космической киберзащиты и находить новые рынки в растущем космическом секторе, - сказал Сиэм. - Разработка новых интеллектуальных решений также будет способствовать росту экономики Эстонии в будущем».

По его словам, сильные стороны эстонских компаний в области космоса прежде всего в сфере кибербезопасности, где компетенция и знания эстонских компаний признаны на международном уровне. «Это дает основание надеяться, что сбор идей будет таким же успешным, как и в начале года, и что наши компании достигнут конечной цели - заключить соглашение с Европейским космическим агентством о дальнейшей разработке предлагаемых решений в сотрудничестве с агентством», - сказал Сиэм.

Победители будут участвовать в Программе общих технологий поддержки Европейского космического агентства (GSTP), которая дает компаниям возможность тестировать свои технологии, продукты и услуги киберзащиты на орбите и проверять свои возможности киберзащиты в космосе.

В начале этого года состоялся первый мозговой штурм программы, в результате которого три эстонские технологические компании SpaceIT, CybExer и CGI Estonia подписали соглашение с Европейским космическим агентством. Компании разрабатывают симулятор работы спутников, который позволяет разрабатывать, тестировать и проверять системы спутниковой связи в контролируемой среде.