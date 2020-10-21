На ферме найден труп: полиция вышла на след предполагаемого убийцы

Полиция начала уголовное производство по статье об убийстве. Вируская окружная прокуратура сообщила сегодня, что предъявлено первоначальное подозрение и сейчас проводятся экспертизы. Согласно первоначальной версии, подозреваемый 55-летний мужчина толкнул другого мужчину, моложе его самого, и тот ударился головой о шкаф. Позже, когда 55-летний мужчина пришел проверить 43-летнего, он обнаружил, что тот мертв.