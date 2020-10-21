Видео ⟩ «Вызовите себе полицию, дебилы!»: житель Таллинна обматерил воспитателей прямо перед детьми

В конце сентября, примерно за десять минут до полудня, один из воспитанников начал играть на барабане на улице. Речь идет о первом в Эстонии с инструментами во дворе музыкальном саду, который в этом году открыла организация MTÜ Lapsepõlve Akadeemia. Ребенок успевает поиграть на барабане почти две минуты, когда из дома напротив подошел сосед.

«Вы говорите, что я кричу на детей. Я не кричу на детей. Я кричу на дебильных людей, которые приходят в боковой двор играть на барабане», - кричал сосед.

Говорящие на русском языке воспитатели попросили его уйти. «Я ничего не понимаю, что вы говорите», - ответил им мужчина на эстонском. «Если вы это не прекратите...Это не нормально. Это не нормально. Говорите по-эстонски», - кричит сосед прямо перед детьми, а затем уходит.

Воспитатели говорят детям, что через пять минут, в 12 часов они пойдут в дом. Больше никто на барабанах не играет, но сосед возвращается и на этот раз на чистом русском языке начинает ругаться.

Происходит следующий диалог:

-Отойдите, пожалуйста, от наших детей!

-...в следующий раз я на машине...тогда вы все ***. Дебилы ***. Вы понимаете, что вы делаете? Вам сказали ***не играйте на барабанах. Вы *** занимаетесь. Не надо так играть на барабанах, дебилы. Вы понимаете, кто такой сосед. Ты понимаешь?

-Конечно. Я вызываю полицию.

-Вызывайте! Это ваше право! Вызывайте себе полицию, дебилы!

- Пожалуйста, отойдите!

- Идите на *** со своими детьми!

- Девочки, пожалуйста, уберите детей. Это уже...

- Идите на *** со своими детьми! Я буду каждый день орать! Я буду каждый день приходить сюда и орать, пока ваши дети здесь. Вы ходатайствуете о пособии..

- Уходите!

- Иди на ***!

Через 20 минут приехала полиция. На этом конфликт в этот день завершился.

Один ребенок получил психологическую травму

В начале октября владелица центра по уходу за детьми Елена Парфенова написала заявление в полицию. «Один наш ребенок получил травму из-за поведения соседа и он вынужден был пойти домой. Его трясло и он не мог говорить», - рассказала Елена, по словам которой, сейчас они гуляют с детьми в парке.

Речь идет о центре по уходу за детьми, где есть также дети с особыми потребностями и те, у кого временные проблемы с развитием. «Сосед так себя ведет только с женщинами. Когда приходят мужчины, он даже не выходит из дома», - добавляет Парфенова.