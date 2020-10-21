Видео ⟩ «Вызовите себе полицию, дебилы!»: житель Таллинна обматерил воспитателей прямо перед детьми

Многолетний конфликт, возникший между расположенным в рядном доме в таллиннском районе Кристийне центром по уходу за детьми и его соседями, усугубляется. Посреди дня агрессивный сосед подошел к центру по уходу за детьми, на повышенных тонах ругался на воспитателей и матерился прямо перед детьми. На место прибыла полиция, пишет Postimees.
В конце сентября, примерно за десять минут до полудня, один из воспитанников начал играть на барабане на улице. Речь идет о первом в Эстонии с инструментами во дворе музыкальном саду, который в этом году открыла организация MTÜ Lapsepõlve Akadeemia. Ребенок успевает поиграть на барабане почти две минуты, когда из дома напротив подошел сосед.
«Вы говорите, что я кричу на детей. Я не кричу на детей. Я кричу на дебильных людей, которые приходят в боковой двор играть на барабане», - кричал сосед.
Говорящие на русском языке воспитатели попросили его уйти. «Я ничего не понимаю, что вы говорите», - ответил им мужчина на эстонском. «Если вы это не прекратите...Это не нормально. Это не нормально. Говорите по-эстонски», - кричит сосед прямо перед детьми, а затем уходит.
Воспитатели говорят детям, что через пять минут, в 12 часов они пойдут в дом. Больше никто на барабанах не играет, но сосед возвращается и на этот раз на чистом русском языке начинает ругаться.
Происходит следующий диалог:
-Отойдите, пожалуйста, от наших детей!
-...в следующий раз я на машине...тогда вы все ***. Дебилы ***. Вы понимаете, что вы делаете? Вам сказали ***не играйте на барабанах. Вы *** занимаетесь. Не надо так играть на барабанах, дебилы. Вы понимаете, кто такой сосед. Ты понимаешь?
-Конечно. Я вызываю полицию.
-Вызывайте! Это ваше право! Вызывайте себе полицию, дебилы!
- Пожалуйста, отойдите!
- Идите на *** со своими детьми!
- Девочки, пожалуйста, уберите детей. Это уже...
- Идите на *** со своими детьми! Я буду каждый день орать! Я буду каждый день приходить сюда и орать, пока ваши дети здесь. Вы ходатайствуете о пособии..
- Уходите!
- Иди на ***!
Через 20 минут приехала полиция. На этом конфликт в этот день завершился.
Один ребенок получил психологическую травму
В начале октября владелица центра по уходу за детьми Елена Парфенова написала заявление в полицию. «Один наш ребенок получил травму из-за поведения соседа и он вынужден был пойти домой. Его трясло и он не мог говорить», - рассказала Елена, по словам которой, сейчас они гуляют с детьми в парке.
Речь идет о центре по уходу за детьми, где есть также дети с особыми потребностями и те, у кого временные проблемы с развитием. «Сосед так себя ведет только с женщинами. Когда приходят мужчины, он даже не выходит из дома», - добавляет Парфенова.
Полиция пока только рассматривает заявление. «Сначала мы обязательно побеседуем с обеими сторонами и после будет принято решение в течение десяти дней, начинать производство или нет», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова. Решение будет принято не позднее 26 октября. Елена Парфенова говорит, что также готова обращаться и в суд.
Сосед на письменные вопросы Postimees не ответил.
Полиция знает о многолетнем конфликте соседей
Месяц назад Postimees писал о соседях, которые годами воюют с центром по уходу за детьми Lapsepõlve Akadeemia. Рассерженные соседи проигрывают для детей и их воспитателей неприличные песни, разрывают их плакаты и обзывают воспитателей.
Родители детей называют это травлей и обратились в полицию, но соседи обвиняют их в несправедливости. «Я не имею ничего против детей. У меня трое сыновей, с которым мы играем в хоккей в ледовом холле, где постоянно шумно. Но это дом. Это не нормально», - сказал тогда один сосед. «Все говорят, что там дети с особыми потребностями, но я не видел ни одного», - добавил другой сосед.
В 2014 году соседи пожаловались на центр по уходу за детьми в суд, ставя под сомнение, есть ли право у учреждения работать. Как административный, так и окружной суды нашли, что деятельность центра по уходу за детьми осуществляется в соответствии с законом. В июне этого года был проведен круглый стол, в котором приняли участие представители управы района Кристийне, центра по уходу за детьми, соседей, Департамента социального страхования, МуПо и полиции. К сожалению, к компромиссу прийти не удалось.
У центра по уходу за детьми есть все разрешения на деятельность и стандарты соблюдаются. Но соседей это не устраивает. Детские крики и игра на музыкальных инструментах во дворе раздражает и мешает их жизни.