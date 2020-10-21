Видео ⟩ Кая Каллас исключает сотрудничество с EKRE

По словам Каллас, если Юри Ратас не снимет с должности министра внутренних дел Марта Хельме, не отменит референдум, премьер не сможет защитить принципы, которые он ранее отстаивал. «Но как мы неоднократно видели, премьер-министр умеет проглатывать унижения», - отметила она.

Председатель Партии реформ пока не торопится говорить о том, кто может составить им компанию в коалиции, но исключает возможность сотрудничества с EKRE. «Глядя на безумие, которое творится в данный момент, я не вижу никаких шансов, что наши ценности будут совпадать таким образом, что мы найдем общий язык для формирования с ними правительства», - сказала Каллас.