Видео ⟩ Кая Каллас исключает сотрудничество с EKRE

Хотя еще вчера министр внутренних дел Март Хельме сказал, что партия EKRE готова уйти в оппозицию или войти в другую правящую коалицию, последнюю возможность исключила сегодня председатель Партии реформ Кая Каллас, передает Postimees.
По словам Каллас, если Юри Ратас не снимет с должности министра внутренних дел Марта Хельме, не отменит референдум, премьер не сможет защитить принципы, которые он ранее отстаивал. «Но как мы неоднократно видели, премьер-министр умеет проглатывать унижения», - отметила она.
Председатель Партии реформ пока не торопится говорить о том, кто может составить им компанию в коалиции, но исключает возможность сотрудничества с EKRE. «Глядя на безумие, которое творится в данный момент, я не вижу никаких шансов, что наши ценности будут совпадать таким образом, что мы найдем общий язык для формирования с ними правительства», - сказала Каллас.
На уточняющий вопрос журналиста, что таким образом EKRE в любом случае окажется в оппозиции, если нынешняя коалиция рухнет, Каллас ответила, что по крайней мере их партия им руку не протянет.