Фото ⟩ В Пайде столкнулись автобус и легковушка

Вчера, 21 октября, в 22:50 на перекрестке улиц Пярну и Раудтеэ в городе Пайде столкнулись автобус и легковой автомобиль Audi. Ехавшая по второстепенной дороге машина, за рулем которой была 40-летняя женщина, не уступила дорогу двигавшемуся из Пайде в Тюри автобусу и врезалась ему вбок. После столкновения Audi выскочила на тротуар, а затем въехала в дерево, пишет Postimees.