Чт, 22.10.2020
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Март Хельме

Фото ⟩ В Пайде столкнулись автобус и легковушка

Вчера, 21 октября, в 22:50 на перекрестке улиц Пярну и Раудтеэ в городе Пайде столкнулись автобус и легковой автомобиль Audi. Ехавшая по второстепенной дороге машина, за рулем которой была 40-летняя женщина, не уступила дорогу двигавшемуся из Пайде в Тюри автобусу и врезалась ему вбок. После столкновения Audi выскочила на тротуар, а затем въехала в дерево, пишет Postimees.

По первоначальным данным, управлявшая Audi женщина употребляла алкоголь, но окончательное подтверждение даст взятый анализ крови. Она пострадала и была доставлена в больницу Ярвамаа. Пострадавшая была в машине одна.

Поскольку автобус делал свой последний круг, в нем был только один пассажир. Водитель автобуса и единственный пассажир отделались испугом.

Несмотря на повреждения автобуса водителю удалось на нем доехать до ближайшей базы, Audi убрал с места аварии эвакуатор.

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