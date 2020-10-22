Яна Тоом: партия EKRE неизлечима

Член правления Центристской партии, член Европарламента Яна Тоом сказала вчера в интервью радио ERR, что она не видит возможности, чтобы в будущем кто-то хотел создать коалицию с EKRE. В то же время, полагает она, премьер-министр Юри Ратас не станет тем человеком, который разрушит коалицию, передает Postimees.
Член фракции EKRE Урмас Рейтельманн написал в пятницу в соцсетях, что интервью Марта Хельме подарит их партии 30 000 голосов русских и, по мнению Яны Тоом, частично, возможно, это и так. «И я получаю сигналы от своих избирателей, часть которых пишет о том, что там, в далеком Брюсселе, вы превратились в гомопропагандиста. Объясняю им, что гневное высказывание — это гневное высказывание», - отметила Яна Тоом.
«Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Кто этого не понимает, будет голосовать за EKRE», - заявила Яна Тоом, которая не верит, что после сказанного Хельме кто-то захочет создавать с ним коалицию.
Европарламентарий также не доверяет Мартину Хельме: «Я отдаю себе отчет, что это довольно непредсказуемая компания. Мое отношение к ним не изменилось. Мне даже приятно, что оптимисты в рядах Центристской партии, считавшие, что EKRE можно изменить, теперь увидели, что все-таки нет. EKRE неизлечима».
Яна Тоом считает, что премьер-министр Юри Ратас не будет тем, кто разрушит эту коалицию. «Юри человек слова. Поведение EKRE не значит, что Юри должен повернуться в сторону "Отечества"», - сказала она. По словам Тоом, изначально она была за коалицию с Партией реформ, но сейчас эта политическая сила не дает четкого сигнала, что при возможности они бы создали новую коалицию. «Более того, они прощупывают почву как у Центристской партии, так и у "Отечества"», - подчеркнула Тоом, добавив, что суета вокруг двух партий не внушает доверия к Кае Каллас.
По словам члена правления Центристской партии, и хотя в их рядах были сторонники EKRE, они разочаровались, поскольку последние дни Мартин Хельме занимался шантажом: «Эти люди сейчас очень злы».