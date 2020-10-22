Чт, 22.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Он молчал 23 года: Анди Мейстер о версии столкновения парома «Эстония» с подлодкой
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Он молчал 23 года: Анди Мейстер о версии столкновения парома «Эстония» с подлодкой

Глава комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» Анди Мейстер в порту Мууга при передаче тел погибших. Слева от него мэр Таллинна Яак Тамме, справа — посол Швеции Ларс Арне Грундберг.

ФОТО: Erakogu

Первый руководитель международной комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» Анди Мейстер сказал в интервью Postimees, что не считает возможной версию столкновения судна с подлодкой.

«В то время водолазы изучили всю видимую поверхность судна от дюйма к дюйму. Там не было ни одной пробоины», - заявил он.

«Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им вбок кто-то вошел. Если бы такая пробоина была в момент крушения, без всякого сомнения о ней бы узнали. Как экипаж не почувствовал такого столкновения? Офицеры на капитанском мостике? Никто и слова не сказал о столкновении», - добавил Мейстер.

Он признал, что в принципе от небольшого взрыва у визора может случиться так, что он откроется, вода бросится внутрь, и судно уйдет на дно, но доказательства этого отсутствуют.

Правительства Эстонии, Финляндии и Швеции сформировали единую комиссию для расследования произошедшего 29 сентября 1994 года в Балтийском море. 3 декабря 1997 года комиссия опубликовала свой окончательный отчет, согласно которому гибель «Эстонии» спровоцировало разрушение креплений визора.

Читайте интервью целиком в Postimees.

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