Он молчал 23 года: Анди Мейстер о версии столкновения парома «Эстония» с подлодкой

Первый руководитель международной комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» Анди Мейстер сказал в интервью Postimees, что не считает возможной версию столкновения судна с подлодкой.
«В то время водолазы изучили всю видимую поверхность судна от дюйма к дюйму. Там не было ни одной пробоины», - заявил он.
«Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им вбок кто-то вошел. Если бы такая пробоина была в момент крушения, без всякого сомнения о ней бы узнали. Как экипаж не почувствовал такого столкновения? Офицеры на капитанском мостике? Никто и слова не сказал о столкновении», - добавил Мейстер.
Он признал, что в принципе от небольшого взрыва у визора может случиться так, что он откроется, вода бросится внутрь, и судно уйдет на дно, но доказательства этого отсутствуют.
Правительства Эстонии, Финляндии и Швеции сформировали единую комиссию для расследования произошедшего 29 сентября 1994 года в Балтийском море. 3 декабря 1997 года комиссия опубликовала свой окончательный отчет, согласно которому гибель «Эстонии» спровоцировало разрушение креплений визора.
Читайте интервью целиком в Postimees.