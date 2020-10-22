Родственники умершей в Латвии 34-летней пациентки с Covid-19 сомневаются, что ее нельзя было спасти

Произошедшее вызывает много вопросов, в том числе о качестве работы медперсонала в регионах. Члены семьи все еще в шоке - с разницей всего в пару дней скончались отец и дочь.

Член семьи, пожелавший остаться анонимным, не понимает, как проходит лечение. Он отправил свое сообщение в виде электронного письма, потому что не хотел общаться перед камерой. Сначала Covid-19 заболел отец - мужчина пенсионного возраста, у которого были и другие недуги.

«Однажды у него внезапно поднялась температура, стало плохо, исчезли силы. Ситуация резко ухудшалась, а скорая помощь сначала отказалась ехать - сказали, что раз нет симптомов нехватки воздуха, значит - ситуация несрочная и помощь скорой необязательна", - пишет TV3 родственник . 16

Сейчас в Службе неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) объясняют, что вначале медики действительно не отправились к пациенту, потому что после разговора с ним не создалось впечатление, что ситуация была настолько серьезной - сам мужчина об этом не упомянул. Осложнения со здоровьем у этого пациента были известны врачу, которому нужно было действовать как можно скорее.

"Это видел семейный врач. Он мог позвонить нам утром, вместо того, чтобы советовать пациенту описать ситуацию - тогда вызов был бы принят быстрее. Тут нужно сказать, что пациент провел в больнице еще пять дней, прежде чем наступил такой результат", - говорит Лиене Чипуле, глава NMPD. 16

Пациент скончался в Вентспилсе в Северо-Курземской региональной больнице. После этого заболела его 34-летняя дочь. На следующий день, после первых признаков, насморка и кашля она сдала тест на Covid-19, вечером приехал семейный врач, порекомендовал оставаться дома, пить лекарства и чай.

Через день она узнала, что анализ положительный. Согласно рекомендациям врача, в течение недели она лечилась дома, пока в воскресенье ее не доставили в Северо-Курземскую региональную больницу в Вентспилсе, где ей поставили диагноз двусторонняя пневмония.

"Вентспилсская больница продолжила лечение, ситуация постепенно улучшалась, но потом снова стало хуже и состояние быстро стало тяжелым.

Больше всего меня шокировал ответ врачей Вентспилса на вопрос - почему, если состояние было настолько тяжелым, ее раньше не увезли в Ригу, где доступна соответствующая помощь для людей с тяжелым течением болезни? 16

Их ответ был - мы полдня звонили и боролись, чтобы ее забрали в Ригу, но Рига не хотела ее принимать", - рассказывает родственник в электронной переписке.

"В соответствии с нормативными актами, регулирующими защиту персональных данных, и Законом о правах пациентов, SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca не будет комментировать этот случай", - сказала Санта Гринберга, специалист по связям с общественностью SIA Ziemekurzemes Regionalālā slimnīca.

Подведомственным учреждением NMPD является Специализированный медицинский центр, в нем работают самые профессиональные врачи в Латвии, он координирует сотрудничество больниц в особо серьезных случаях - там подчеркивают, что со стороны Риги не было отказа.

"Когда больница сталкивалась с известными проблемами, связанными с медицинскими случаями, использовался алгоритм, закрепленный за определенным Специализированным медицинским центром, - отмечает Сипуле. - Была предоставлена ​​консультация, что делать и как действовать. На следующий день мы получили вызов, что пациентку нужно транспортировать в Ригу - в течение часа мы отправились в поездку со специальной капсулой и доставили ее в Центр инфекционных заболеваний".

В Центре инфекционных заболеваний подчеркивают, что решение о переводе пациента принимает NMPD, и следуя этому алгоритму, их специалисты связались с Латвийским центром инфекционных заболеваний, чтобы сообщить, что они привезут пациента, состояние которого ухудшилось и требует более сложной медицинской помощи. К сожалению, в Центре инфекционных заболеваний после нескольких дней борьбы с Covid-19, женщина скончалась.

Однако, Ципуле признает, что в этом трагическом случае с двумя членами семьи есть, что проанализировать - в том числе, сотрудничество врачей и качество работы в регионах, и есть надежда, что извлеченные из этого происшествия уроки помогут спасти другие жизни.

Видео: сюжет TV3 Ziņas