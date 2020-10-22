Чт, 22.10.2020
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Танель Кийк
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  • Таллинн
  • Архитектурный конкурс на реконструкцию Батарейной тюрьмы выиграл проект «Небесная арка»
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Архитектурный конкурс на реконструкцию Батарейной тюрьмы выиграл проект «Небесная арка»

Архитектурный конкурс на реконструкцию внутренних дворов, стеклянных крыш и наружной территории Батарейной тюрьмы в Таллинне выиграл проект Taevakaar («Небесная арка»), представленный архитектурным бюро Hayashi - Grossschmidt Arhitektuur (HGA), сообщает Rus.ERR.

«Батарейная тюрьма является объектом, привлекающим большой публичный интерес, и поставленное перед архитекторами задание было сложным и многогранным. Победившая работа была единственной, в которой удалось соединить в единое целое ментальную идею при помощи практических решений и смыслов», - сказал глава US Real Estate Урмас Сыырумаа, добавив, что всего на конкурс было представлено четыре работы.  

«Победившая работа выделялась в первую очередь хорошо продуманной целостной концепцией, а покрывающие большие внутренние дворы стеклянные крыши представляют собой одновременно как чарующе простое и логичное, так и эффектное решение», - отметил строительный директор US Real Estate Тармо Похлак.

В Департаменте городского планирования Таллинна отметили, что предложенное в «Небесной арке» решение для наружной территории и прибрежного променада существенно улучшит связь людей с морем.

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