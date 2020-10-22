Архитектурный конкурс на реконструкцию Батарейной тюрьмы выиграл проект «Небесная арка»

«Батарейная тюрьма является объектом, привлекающим большой публичный интерес, и поставленное перед архитекторами задание было сложным и многогранным. Победившая работа была единственной, в которой удалось соединить в единое целое ментальную идею при помощи практических решений и смыслов», - сказал глава US Real Estate Урмас Сыырумаа, добавив, что всего на конкурс было представлено четыре работы.