Архитектурный конкурс на реконструкцию Батарейной тюрьмы выиграл проект «Небесная арка»

Архитектурный конкурс на реконструкцию внутренних дворов, стеклянных крыш и наружной территории Батарейной тюрьмы в Таллинне выиграл проект Taevakaar («Небесная арка»), представленный архитектурным бюро Hayashi - Grossschmidt Arhitektuur (HGA), сообщает Rus.ERR.
«Батарейная тюрьма является объектом, привлекающим большой публичный интерес, и поставленное перед архитекторами задание было сложным и многогранным. Победившая работа была единственной, в которой удалось соединить в единое целое ментальную идею при помощи практических решений и смыслов», - сказал глава US Real Estate Урмас Сыырумаа, добавив, что всего на конкурс было представлено четыре работы.
«Победившая работа выделялась в первую очередь хорошо продуманной целостной концепцией, а покрывающие большие внутренние дворы стеклянные крыши представляют собой одновременно как чарующе простое и логичное, так и эффектное решение», - отметил строительный директор US Real Estate Тармо Похлак.
В Департаменте городского планирования Таллинна отметили, что предложенное в «Небесной арке» решение для наружной территории и прибрежного променада существенно улучшит связь людей с морем.