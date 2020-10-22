Эстонский король деревянных домов потерял половину своей прибыли

В прошлом году оборот Harmet достиг почти 100 миллионов евро, что делает фирму в масштабах Эстонии крупной компанией. Рост был быстрым - 10 лет назад их оборот составлял менее 7 миллионов евро. Если в позапрошлом году производителю удалось получить прибыль в размере 5,4 миллиона евро, то в прошлом году пришлось отступить немного назад. Согласно годовому отчету компании, чистая прибыль составила 2,3 миллиона евро.

Рост оборота Harmet за последние годы был впечатляющим. ФОТО: Harmet

Правление Harmet указывает, что неустойчивость валюты cкандинавских стран и охлаждение сектора недвижимости оказали негативное влияние на весь сектор производства деревянных домов Эстонии. Это заставляет фирмы, во главе которых стоит Harmet, искать новые экспортные рынки.

Месяц назад руководитель фирмы-производителя деревянных домов Тоомас Калев принял участие в передаче радио Kuku Majandusruum («Экономическое пространство»), где сказал, что, с одной стороны, они пострадали от шведской кроны, которая сдерживает покупательную способность людей и компаний. Но намного хуже, что сектор деревянных домов Эстонии перегревается. «Все решили, что это ужасно простой бизнес, мы сами начнем этим заниматься и разбогатеем! Однако это привело к перенасыщению рынка. В какой-то момент нас стало слишком много на рынке!», - сказал Калев.

Когда на рынок ворвалось множество игроков, цены на дома упали. Новые участники, которые часто оказывались мошенниками, предлагали слишком низкую цену, поэтому они не окупили свои затраты и обанкротились. Однако многие проекты зарубежной недвижимости, которые зависели от эстонских производителей домов, застопорились, потому что оставшиеся эстонские производители домов не соглашались делать это дешево. «Я думаю, что пройдет от полугода до года, прежде чем заказчики начнут понимать, что они не получат домов за копейки. Сегодня они все еще живут в своем собственном мире», - объяснил Калев последствия избытка предложений.

Harmet 2019 Оборот: 96,9 млн евро Прибыль: 2,3 млн евро Количество работников: 718 Члены правления: Тоомас Калев, Ивар Валдмаа, Ало Тамм, Тоомас Линамяэ