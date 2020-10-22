Коалиция сохраняется, но кризис продолжается

Юри Ратас сказал, что сегодня партнеры по коалиции соберутся вновь, поскольку кризис еще не решен полностью. Заседание правительства и последующая пресс-конференция не пройдут в привычном порядке и в обычное время, до этого попытаются достичь окончательного мира. «Я определенно хочу, чтобы эта коалиция сохранилась и сегодня, по моим ощущениям, этого хотят все три стороны. Каждый должен сделать шаг назад, чтобы найти желаемый компромисс. Я верю, что все это хотят сделать», - сказал Ратас. По его мнению, все три партнера по коалиции согласились с тем, что в обществе нельзя допускать подстрекательства к ненависти, дискриминации или гомофобии.

По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, будут предприняты попытки достичь соглашения между партнерами, как избежать подобных кризисов в будущем. «Мы все еще хотели бы найти решение, как избежать такой напряженности, которая существует в коалиции сейчас, и как можно было бы сотрудничать таким образом, чтобы такие ситуации больше не повторялись», - сказал Сеэдер.

Пожелания EKRE исполнены

В понедельник министр финансов Мартин Хельме выдвинул Центристской партии ультиматум, что без Марта Хельме коалиция не сохранится. «Мы не отправим Марта в отставку. Если премьер-министр отправит Марта в отставку, мы уйдем (из коалиции - прим.ред.). Если зал Рийгикогу не доверят Марту, мы уйдем. Без Марта этого правительства не будет», - заявил Мартин Хельме. Кроме того, он сказал, что, безусловно, не будет отменен и референдум о браке.

В ходе переговоров их пожелания были исполнены. Юри Ратас сказал, что никого отправлять в отставку не будут. «Сегодня нет ультиматумов о том, что кто-то должен уйти в отставку, и мы продолжим рассмотрение всех этих критических вопросов завтра», - сказал вчера вечером Ратас. По словам Хелира-Валдора Сеэдера, никто даже не обсуждал отставку Марта Хельме.

Юри Ратас комментирует результаты кризисного собрания правительства. ФОТО: Sander Ilvest

Также остается референдум о браке. «Я верю, что мы найдем решения как для продолжения сотрудничества, так и для вопроса о референдуме, детали которого мы сегодня не согласовали, но они могут быть обсуждены, когда будет восстановлен мир. Это уже есть в коалиционном соглашении, никому не нужно делать шаг вперед или отступать, и никто не требовал отказа от него», - сказал Сеэдер, добавив, что «Отечество» выступает в роли наблюдателя, а при необходимости - посредника.

Кризис продолжается

После обсуждения правительственного кризиса получить комментарий Мартина Хелме не удалось, поскольку во время интервью Юри Ратаса министр финансов прокрался мимо журналистов в машину и поспешил к теледому. Таким образом, неизвестно, пошла ли EKRE на уступки, и на какие уступки, чтобы получить согласие на свои требования.

Министр внутренних дел (EKRE) Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle посоветовал гомосексуалам бежать в Швецию, где к ним лучше относятся. Это высказывание раскритиковали многие, в том числе и премьер-министр Юри Ратас. После критики председатель EKRE Мартин Хельме в понедельник заявил, что если Март Хельме должен будет покинуть правительство, уйдет и вся партия EKRE. Хельме также подверг критике сделанное Ратасом в соцсетях заявление, в котором премьер-министр осудил, что министр внутренних дел его правительства недружелюбно относится к геям. Начавшийся с этого кризис продолжается.