В Эстонии выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1499 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 76 проб дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 49 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 11, в Пярнумаа — три, в Йыгевамаа, Рапламаа и Валгамаа — по два, на Сааремаа и в Тартумаа — по одному новому случаю. В пяти положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 36,72.
По словам Гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение COVID-19 в других странах набирает обороты. «Нам нужно взглянуть на это в более долгосрочной перспективе, с глобальной точки зрения. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности, - сказал Юллар Ланно, призвав людей по возможности избегать путешествий. - Завезенный в Эстонию вирус может вызвать еще несколько случаев заболевания, поэтому тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем».
Кроме того, внимательными должны быть те, кто во время школьных каникул путешествовал по Эстонии. «Коронавирус можно подхватить и на родине», - отметил гендиректор Департамента здоровья.
В Таллинне COVID-19 выявлен у 42 человек. В 17 случаях в Харьюмаа речь идет о тесном контакте с носителями вируса. В одном случае COVID-19 был привезен из России. Обстоятельства остальных заражений уточняются. Пыхьяское региональное отделение работает с девятью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших. В четвертом очаге на рабочем месте – девять, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Вчера добавилась вспышка во второй школе, которая насчитывает пять заболевших, а сегодня вспышка во время проведения праздника - семь больных.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1 521 человек, из которых больны 258.
В Ида-Вирумаа в трех случаях заражение произошло на рабочем месте, в одном случае — в детском саду и еще в четырех — через знакомых и членов семьи. Обстоятельства других заражений устанавливаются. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т.н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 690 человек, из которых заболели 129.
В Йыгевамаа люди подхватили вирус от членов семьи. Больной из Тартумаа заразился посредством рабочего контакта. Больной из Валгамаа заразился от члена семьи. Один случай в Валгамаа передан Пыхьяскому региональному отделению, так как человек проживает в Харьюмаа. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 406 человек, из них 56 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 20 человек.
В Пярнумаа в одном случае человек заразился от знакомого, обстоятельства еще двух случаев выяснятся. Обстоятельства случая на Сааремаа также уточняются. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 80 человек, 20 из которых больны.
В больничном лечении нуждаются 32 пациента
По состоянию на утро 22 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 32 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Одного выписали, открыли четыре новые истории болезни. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончался 71 заразившийся коронавирусом человек.
На сегодняшний день в больницах завершено 525 случаев заболевания COVID-19 у 525 человек.
По состоянию на 22 октября выздоровели 3 366 человек. Из них истории болезни 2497 человек (74,2%) завершены, у 869 человек (25,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 248 000 первичных теста, из них 4247 тестов, т.е. 1,7 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Не теряем бдительности
В течение двух недель распространение коронавируса в Эстонии оставалось на стабильном уровне, однако в Европе вирус распространяется быстрыми темпами. По‑прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости.
Чтобы оставаться физически здоровыми, мы должны ежедневно заботиться и о своем психическом здоровье. Портал Peaasi.ee приглашает всех в течение месяца психического здоровья уделить пристальное внимание своим близким: найти время для разговоров, вместе заняться спортом, отправиться на природу или пойти на прогулку или другие совместные занятия.
Рекомендуется соблюдать дистанцию в общественных помещениях и в общественном транспорте, где мы контактируем с большим количеством людей. Напоминаем, что соблюдение дистанции – один из самых эффективных способов предотвратить заражение.
Маска – это дополнительная защита при сохранении дистанции, хорошей гигиене и использованию мобильного приложения HOIA.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.