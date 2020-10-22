В Эстонии выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом

В Йыгевамаа люди подхватили вирус от членов семьи. Больной из Тартумаа заразился посредством рабочего контакта. Больной из Валгамаа заразился от члена семьи. Один случай в Валгамаа передан Пыхьяскому региональному отделению, так как человек проживает в Харьюмаа. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 406 человек, из них 56 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 20 человек.

В Пярнумаа в одном случае человек заразился от знакомого, обстоятельства еще двух случаев выяснятся. Обстоятельства случая на Сааремаа также уточняются. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 80 человек, 20 из которых больны.

В больничном лечении нуждаются 32 пациента

По состоянию на утро 22 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 32 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Одного выписали, открыли четыре новые истории болезни. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончался 71 заразившийся коронавирусом человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 525 случаев заболевания COVID-19 у 525 человек.

По состоянию на 22 октября выздоровели 3 366 человек. Из них истории болезни 2497 человек (74,2%) завершены, у 869 человек (25,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 248 000 первичных теста, из них 4247 тестов, т.е. 1,7 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Не теряем бдительности

В течение двух недель распространение коронавируса в Эстонии оставалось на стабильном уровне, однако в Европе вирус распространяется быстрыми темпами. По‑прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости.

Чтобы оставаться физически здоровыми, мы должны ежедневно заботиться и о своем психическом здоровье. Портал Peaasi.ee приглашает всех в течение месяца психического здоровья уделить пристальное внимание своим близким: найти время для разговоров, вместе заняться спортом, отправиться на природу или пойти на прогулку или другие совместные занятия.

Рекомендуется соблюдать дистанцию в общественных помещениях и в общественном транспорте, где мы контактируем с большим количеством людей. Напоминаем, что соблюдение дистанции – один из самых эффективных способов предотвратить заражение.

Маска – это дополнительная защита при сохранении дистанции, хорошей гигиене и использованию мобильного приложения HOIA.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.