Несчастный случай на производстве унес жизнь 53-летнего мужчины
Вчера, 21 октября, в 9:00 центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Вильянди произошел несчастный случай.
Как передает Лыунаская префектура, на голову 53-летнего мужчины упала металлическая конструкция.
К сожалению, он получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
Менеджер по производству Expert Baltic Меэлис Луйк подтвердил изданию Sakala, что такое печальное событие действительно имело место. «На голову нашего работника упало одно из устройств, которое мы здесь изготовляем», - признал он. Больше он не смог сказать, поскольку в тот момент не находился на месте происшествия.
«Работник, ставший очевидцем этого происшествия, сейчас дает показания в полиции, после него пойду и я. Тогда я и сам подробнее узнаю, что же произошло», - отметил он.
Компания Expert Baltic, основанная в 2004 году, производит гидроцилиндры, ковши, грейферы, контейнеры и металлические конструкции, а также развивает погрузочное оборудование и технологии.