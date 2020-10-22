Фото и видео ⟩ «Я нарушил ПДД, но не виновен в убийстве»: погубивший три поколения семьи пьяный водитель предстал перед судом
Устроивший в январе на Сааремаа ДТП, в котором погибли трое, пьяный водитель Андрес Рейнарт сегодня под конвоем был доставлен в Курессареский дом суда, где будет принято решение, какое наказание за свое деяние он получит, пишет Postimees.
Ляэнеская окружная прокуратура 20 мая отправила в суд дело, в рамках которого обвиняет в убийстве устроившего в январе на Сааремаа ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил тяжелые травмы, Рейнарта. Позиция прокуратуры основана на оценке, что чрезвычайно опасное поведение водителя было умышленным.
Андрес Рейнарт на судебном заседании признал себя виновным частично. По его словам, он согласен с тем, что нарушил правила дорожного движения, но намеренно никого не убивал. Рейнарт захотел обратиться к потерпевшей стороне с короткой репликой, но поскольку потерпевшие этого не захотели, суд этого не позволил сделать.
Прокурор во вступительной речи сообщил, что скорость Рейнарта в момент ДТП была 179 км/ч.
«Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находился в состоянии тяжелого опьянения, сознательно и преднамеренно ехал значительно быстрее, чем позволяет допустимый предел скорости, и преднамеренно перемещался по встречной полосе в месте, где обгон запрещен. По оценке прокуратуры, он должен был знать, что безопасное прохождение зависит не от него, а от случайности, но ему было все равно. Такое поведение представляет собой самую серьезную угрозу для других участников дорожного движения и поэтому в целом опасно», - ранее объяснил свое решение прокурор Райнер Амур.
Уголовное дело было возбуждено по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения водителем, если оно было совершено в состоянии алкогольного опьянения и привело к гибели двух или более человек. Однако прокурор, рассматривая доказательства, установил, что серия решений, которые привели к трагическому событию 11 января, заслуживает одного из самых серьезных составов преступления согласно пенитенциарному кодексу.
11 января этого года 34-летний Андрес Рейнарт, который ехал на своей Audi на Сааремаа, начал обгонять Volvo, который двигался перед ним и совершал левый поворот, но столкнулся с ним. За десять километров до места аварии сотрудники правоохранительных органов на патрульном автобусе замерили скорость Audi на уровне 138 километров в час.
В результате столкновения погибли 27-летняя женщина, которая была за рулем Volvo, ее восьмимесячный ребенок и ее 58-летняя мать. 37-летняя сестра водителя Volvo и сам водитель Audi получили серьезные травмы в результате аварии.
Почти через час после аварии содержание алкоголя в крови Рейнарта было измерено в больнице Курессааре на уровне 3,51 промилле, результат более позднего обследования составил 1,82 промилле.