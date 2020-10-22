Когда несколько десятилетий назад учитель музыки Аарне Салувеэр и его жена Эрика, психиатр по профессии, начали строить свой дом на краю болота Соосепа в Виймси, они не могли даже представить, что когда-нибудь станут страстными садоводами, пишет Arter. В последние годы садом в основном занимались Эрика и ее мать, но из-за пандемии и у Аарне появилось время для дома, и он решил разбить на участке японский сад.

Аарне Салувеэр, учитель Виймсиской средней школы, получил земельный участок у болота накануне Поющей революции. Место было ему знакомо, потому что по тогдашнему обычаю, будучи классным руководителем, он вместе с учениками выезжал на эти каменистые поля, как это раньше называлось, «на картошку». Архитектор Малле Лаан сделала проект просторного и красивого дома, и в 1990 году началось строительство. Работала вся семья, включая сыновей Стена и Карла, которые в то время учились в начальной школе.

Сейчас Стен - японист по образованию, консультант разработок долгосрочных стратегий для Европейской комиссии и Эстонского сектора культуры и развития, участник организации Каннского кинорынка и преподаватель Балтийской кино- и медиашколы, а также немецкой и Тайбэйской киноакадемий. Карл применяет свои творческие способности в основном в области дизайна и коммуникации, имея в активе Kuldmunа и Red Dot. В свободное время его влечет море, а летом его местом жительства становится парусник, готовый к кругосветному путешествию.

Диван в гостиной достался Эрике Салувеэр от родителей. ФОТО: Sander Ilvest

Большая часть красивой обстановки дома была спасена с чердаков или со свалки и получила новую жизнь под руководством главы семьи, например, этот резной шкаф. Некоторые предметы также являются семейными реликвиями. ФОТО: Sander Ilvest

Платяной шкаф с причудливо изогнутыми дверцами привезен из дома, где Аарне Салувеэр провел свое детство. ФОТО: Sander Ilvest

Гостиная. ФОТО: Sander Ilvest

Прялка принадлежала бабушке Аарне. ФОТО: Sander Ilvest

В 2004 году композитор Вельо Тормис подарил Аарне Салувеэру партитуру своей кантаты "Заклятие железа". ФОТО: Sander Ilvest

Учитывая, что Аарне при его музыкальном образовании не имел строительных навыков, строительных материалов не хватало, а кредит в банке был взят под 18 процентов, дом был построен удивительно быстро: новоселье состоялось через семь лет. «Я очень благодарен всем, кто помогал нам и словом и делом», - отмечает хозяин дома.

Обустройство сада тоже потребовало много сил. Грунт на участке, который когда-то был морским дном, состоял в основном из глины и камней, поэтому новоиспеченные садоводы исходили из крестьянской мудрости, которая гласила: чтобы получить хороший газон и мягкую землю для цветов, сначала нужно посадить картофель. «Трактор "Беларусь" прокладывал борозды, а осенью мы собирали урожай. Со временем удалось создать красивый газон и цветочные клумбы, и в последнее десятилетие мы начали постепенно сокращать площади под овощами, и теперь клубнику и пряную зелень мы сажаем в специальные экологические ящики», - объясняет Эрика.

Неожиданное обязательство

Эта весна и лето были особенными для Аарне и Эрики Салувеэр. В течение многих лет основатель хора девушек ETV летом путешествовал по миру летом с певцами, участвовал в престижных конкурсах и исполнял эстонскую музыку на многих известных концертных площадках. Например, прошлым летом он заехал домой всего на два дня, чтобы поменять чемодан. Часто план концерта, план сезона или идея новой программы зарождались в горах Норвегии или среди кирпичных храмов в лесах Мьянмы.

Теперь же, когда из-за пандемии глобальные гастроли были отменены, Аарне занимается садом и слушает певчих птиц. 3

В течение многих лет за садом самоотверженно ухаживала его теща Аста, следовавшая так называемым обычаям старой школы.«Как и у матерей многих моих сверстников, у нее была теплица, овощные и цветочные клумбы. Когда несколько лет назад в возрасте 96 лет мать моей супруги ушла от нас, у меня возникло ощущение, что сейчас самое время взять эту работу на себя. Я обещал разбить в ее память японский сад, но, к сожалению, тогда на это не было времени. Теперь приятно наблюдать за первым этапом работы», - говорит Аарне. За лето он перетаскал 13 тонн песка и две тонны почвы, обновил газон, выкопал пруд и выложил по его берегу три тонны камней.

«Тяжелые камни яростно сопротивлялись, поэтому в середине лета мне пришлось обратиться к врачу. Черепица и мешки с цементом, использовавшиеся для строительства дома, теперь кажутся легкими по сравнению с камнями. Однако предстоит найти еще некоторое количество камней, а также подходящие растения для японского сада. Конечно, чтобы достичь совершенства, потребуются годы. Я уже получил бесценные советы от директора Кадриоргского парка Айна Ярве, что и как делать, какие растения выбирать, а чего избегать».

Садовод-любитель Аарне Салувеэр летом занимался созданием японского сада. ФОТО: Sander Ilvest

Окончательный вид японский сад примет через несколько лет. ФОТО: Sander Ilvest

Японский сад, работы этого лета. ФОТО: Sander Ilvest

Знания и рекомендации по выращиванию роз он получил от Рейна Йооста. Например, на новой клумбе долго, до ночных заморозков, цвели розы «Братья Гримм» и «Леонардо да Винчи». На заднем дворе растет исторический сорт (Rosa centifolia) «Muscosa» времен Петра I - такое же обильно цветущее и сильно пахнущее растение встречает посетителей у входа в парк Кадриорг.

«Благодаря матери Эрики мы оба смогли работать по 80 часов в неделю по своей специальности, потому что у детей дома всегда была горячая еда, - говорит Аарне. - Это большое счастье, когда несколько поколений могут жить вместе.

Среднее поколение зарабатывает на жизнь, чтобы жили дети и старики, старики рассказывают молодым истории и передают важные ценности. Это гарантия того, что жизнь идет своим чередом. Эстония прекрасна еще и тем, что у нас есть возможность быть рядом с нашими бабушками и дедушками». 3

Во время пандемии Аарне и Эрика вместе со своим внуком Оливером устраивали походы по болотам, а летом путешествовали по Эстонии. Благодаря работе его отца Стена, мальчик в первые три года своей жизни находился в Японии, и, конечно, дедушка и бабушка очень рады, что теперь они общаются с внуком отнюдь не виртуально.

Огромное влияние звукового искусства

В дополнение к ежегодным премиям Культурного капитала и дипломам лауреата конкурсов, в доме Салувеэров хранится партитура «Заклятия железа», подаренного Аарне в 2004 году Тормисом с автографом автора. Хор девушек ETV под руководством Аарне исполняет это легендарное произведение, а также многие другие сочинения Тормиса.

Советы по выращиванию роз дал семье профессионал своего дела Рейн Йоост. ФОТО: Sander Ilvest

Чудесные розы. ФОТО: Sander Ilvest

Ухоженный розарий занимает в саду почетное место. ФОТО: Sander Ilvest

Одна из миссий Аарне и его коллег состоит в том, чтобы тысячи участниц детских хоров продолжали петь в хорах для девушек, а затем, будучи уже мамами и даже бабушками, участвовали в выступлениях женских хоров. девочек и уже в женских хорах в качестве мам и бабушек. Поэтому они ведут своих учеников с пением по жизни. Аарне уже весь в мыслях о Песенном празднике школьников 2022 года. А следующим летом планируется организовать первый фестиваль хоров девочек.

Загородный дом и старая мебель

Если говорить о других семейных планах, то семья Салувеэр планирует построить загородный дом в Ярвеотса Харьюского уезда, где жил двоюродный дедушка Аарне по материнской линии и одно время проводились собрания Эстонской дружины школьников. В 1979 году Аарне и Эрика были командирами дружины: он учился дирижированию в консерватории, а она - изучала медицину в Тартуском университете.

Настоящий оазис - терраса с розами вокруг. ФОТО: Sander Ilvest

Есть и своеобразный огород: в ящиках растут овощи, клубника и пряная зелень. ФОТО: Sander Ilvest

Не обошлось и без теплицы. ФОТО: Sander Ilvest

Рядом с купленным хутором проходит красивая пешеходная тропа Валгъярве, которая окружена лесными сообществами пяти типов, высокими песчаными дюнами, а на болотах можно увидеть следы медведей и волков...

«Я договорился с архитектором Раулем Вайксоо, отцом певицы Неле-Лийс: он подарит старому дому новую жизнь. В ремонте нуждаются и жилая рига, и амбар. Окружающая хутор природа, лес, каменная изгородь и луга манят и в то же время требуют заботливых рук. Я с большим уважением отношусь к людям, занятым в сельском хозяйстве, благодаря которым у нас на столе есть еда. Поэтому неудивительно, что мне хотелось стать фермером. Может быть, однажды я смогу спеть «Песнь ягненка» Олава Эхала своим овцам!» - говорит Аарне.

У семьи Салувеэр есть еще одно хобби - реставрация старой мебели. Большая часть красивой обстановки их гостиной пришла с чердаков или со свалки, некоторые предметы также являются семейными реликвиями. 3

Шкаф с фигурными дверцами и письменный стол привезены из дома, где прошло детство Аарне, диван-улитка достался от родителей Эрики, прялка и швейная машинка - от бабушки. «Я чувствую, что они всегда с нами», - говорит Эрика.