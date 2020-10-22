Депутат Госдумы, участвовавший в испытании вакцины «Спутник V», заразился коронавирусом

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», - сообщил депутат.

Гартунг участвовал в испытании вакцины «Спутник V». «Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена - шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили, и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», - рассказал депутат РБК.

В начале сентября директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе третьего, пострегистрационного этапа испытаний около 10 тыс. добровольцев получат не препарат, а плацебо - вещество без явных лечебных свойств. По его словам, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели. 19 октября замглавы центра по научной работе Денис Логунов пояснил, что участники испытаний смогут узнать, что именно им вкололи, лишь после окончания исследований.

В конце сентября издание «Проект» рассказало, как некоторые российские чиновники привились от коронавируса «по блату», входя на особых условиях в группу добровольцев-испытателей и делая прививки через знакомых в центре имени Гамалеи и Минздраве. Формально такие договоренности незаконны, но не предполагают преследования за нарушения при проведении испытаний.

Один из собеседников «Проекта» договорился о прививке через Российский фонд прямых инвестиций, который ведает в том числе продажей вакцины за рубеж, а другой сделал это через руководство Минздрава, причем в его случае за укол пришлось заплатить 30 тысяч рублей. А некоторые из чиновников вошли в группу добровольцев лишь с условием, что ни в коем случае не получат плацебо. Среди «уколовшихся» называют в том числе бывшего главу администрации президента Александра Волошина и некоторых действующих сотрудников кремлевской администрации.