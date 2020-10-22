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В последнее время в России регистрируется много новых лекарств против коронавируса. Единственным препаратом с доказанной эффективностью против Covid-19 Всемирная организация здравоохранения считает дексаметазон. Его можно купить в России, но помогает он только при тяжелом течении болезни. Какие еще препараты могут помочь при лечении Covid-19 и какие из них доступны в России?

Помимо дексаметазона, российский минздрав рекомендует применять для лечения Covid-19 фавипиравир, гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Также в рекомендациях ведомства есть иммуномодуляторы на основе интерферона-альфа и умифеновир, известный как «Арбидол». Есть там и несколько менее известных препаратов для лечения пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами болезни.

Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми этими препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности, честно пишет российский Минздрав, поэтому применять их можно только по решению врачебной комиссии, если та сочтет, что потенциальная польза для пациента оправдывает возможные риски.

Что назначают российские врачи при подтвержденном коронавирусе?

Власти Москвы в начале октября сообщили, что бесплатно будут выдавать лекарства жителям с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому. Больным с пневмонией будут также выдавать пульсиоксиметры (приборы для определения насыщения крови кислородом), а больным со среднетяжелым течением болезни выдадут антикоагулянты (лекарства, которые борются с образованием тромбов), сообщали в мэрии. Также в Москве пообещали бесплатно выдавать недавно зарегистрированные в России препараты «Алепривир» и «Коронавир» тем, кто лечится на дому.

Россияне часто рассказывают в соцсетях об обнаружении у себя коронавируса, а также о том, что делали дальше, и о действиях врачей. Из нескольких найденных Би-би-си постов москвичей и петербуржцев в соцсетях следует, что чаще всего при подтвержденном коронавирусе врачи назначают им «Арбидол» (стоимостью от 300 до 700 рублей) и «Гриппферон» (300-600 рублей в аптеках), а также «Ингавирин» (от 500 до 800 рублей за пачку).

Последнего нет в рекомендациях Минздрава. Этот препарат зарегистрирован в России как лекарство против гриппа, но эффективность «Ингавирина» против какого бы то ни было вируса не доказана. В Европе и США лекарств на основе этого действующего вещества не зарегистрировано. К его исследованиям об эффективности есть вопросы - они проводились в России, часто одним и тем же коллективом авторов, нередко в соавторстве с разработчиком препарата.

Житель Москвы, недавно перенесший коронавирус дома в легкой форме, в беседе с Би-би-си рассказал, что врач, несмотря на отсутствие у него подтвержденной бактериальной инфекции, назначил ему антибиотик хемомицин (азитромицин).

Также в рецепте москвича (есть у Би-би-си) - лекарство от гриппа «Тамифлю». Этот препарат включен в список основных лекарственных средств ВОЗ, но в 2017 году был понижен в статусе и стал «дополнительным». Это лекарство широко используется в США, однако пока нет никаких данных о его эффективности против Covid-19.

Также в рецепте врача значится «Галавит». Согласно заявлениям производителей, этот препарат обладает иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Однако в международной базе публикаций медицинских исследований не нашлось документов, касающихся этого действующего вещества.

Врач также назначил москвичу иммуномодулирующий препарат «Ингарон» в виде капель в нос. В странах постсоветского пространства популярны такие иммуномодуляторы в виде капель, мазей или свечей. Однако, по данным ВОЗ, доказательств эффективности местного применения интерферонов для лечения гриппа не существует. Пока таких данных нет и в отношении новой коронавирусной инфекции.

Фавипиравир - три дорогих препарата

Среди рекомендованных Минздравом препаратов есть фавипиравир. В международных клинических рекомендациях этот препарат пока считается не доказавшим свою эффективность. Он зарегистрирован в Японии и Франции, но в Японии патент на него истек в прошлом году. В мае 2020 года он получил регистрацию в России.

Сейчас в стране три зарегистрированных препарата с этим действующим веществом: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир». В конце сентября в аптеках начались продажи последних двух - розничная цена за пятидневный курс лечения «Арепливиром» тогда составила 12 320 рублей (160 долларов), «Коронавиром» - 11 550 рублей (150 долларов). В октябре в продажу поступил «Авифавир» - его цена при тех же дозировках составила уже около 8 тысяч рублей (105 долларов).

В инструкциях к препаратам говорится, что курс лечения составляет 10 дней, либо до исчезновения вируса из организма. То есть для полноценного курса лечения нужно купить две пачки лекарства. Цена одной пачки сопоставима с минимальным размером оплаты труда в России, который в 2020 году составляет 12 130 рублей в месяц.

Фавипиравир позже внесли в список жизненно необходимых препаратов, цены на которые регулирует государство. Федеральная антимонопольная служба в октябре сообщила, что предельная отпускная цена на препараты фавипиравира с учетом НДС составит 100 рублей за таблетку, или 5 500 рублей за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учетом региональных надбавок составит 6 875 рублей, сообщили в ФАС. В московских аптеках уже можно найти «Арепливир» за 5 500 рублей.

Препарат в новых методических рекомендациях Минздрава разрешено использовать в амбулаторных условиях при легком течении болезни - то есть больной может получить лекарства от врача в поликлинике и самостоятельно лечиться ими дома.

При лечении этим препаратом женщинам рекомендуют применять «наиболее эффективные методы контрацепции», так как он может вызвать нарушения внутриутробного развития у ребенка. После окончания применения этого препарата еще в течение трех месяцев нельзя планировать беременность.

Каких-либо однозначных выводов об эффективности фавипиравира у ученых пока нет. Фавипиравир изначально изобрели в Японии как препарат против гриппа, он выпускается японской Fuji под торговым названием Avigan. В июле японские ученые из Медицинского университета Фудзита не нашли подтверждений эффективности фавипиравира на ранних стадиях заболевания коронавирусом. В исследовании участвовали 89 пациентов из Японии на ранней стадии заболевания или без выраженных симптомов.

«Несмотря на то, что у пациентов, получивших препарат в начале исследования, самочувствие улучшалось более заметно, нежели у тех, кто начал принимать препарат позже, результаты не достигли статистической значимости», - говорится в исследовании.

А что с другими лекарствами?

Как следует из промежуточных испытаний программы «Солидарность» под эгидой ВОЗ, при применении ремдесивира, гидроксихлорохинаи интерферона не произошло заметного снижения смертности от Covid-19 или уменьшения времени, проводимого в больницах пациентами с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

В рамках исследования ВОЗ проверила действие четырех возможных вариантов лечения: ремдесивиром, гидроксихлорохином, интерфероном и комбинацией лопинавира и ритонавира (последний упомянутый вид терапии минздрав уже исключил из рекомендаций).

Предварительные результаты, которые еще должны пройти рецензирование, таковы, что ни один из этих методов лечения не оказывает существенного влияния на смертность или продолжительность пребывания в больнице. Четыре препарата протестировали на 11 266 взрослых пациентах в 500 больницах более чем в 30 разных странах.

Результаты ВОЗ противоречат другому исследованию, проведенному недавно американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, где сделали вывод о том, что лечение ремдесивиром сокращает время выздоровления от Covid-19 на пять дней по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. В этом исследовании приняли участие около 1000 пациентов, но оно не было закончено. Также оно вызывает много вопросов, поскольку Gilead Sciences является производителем ремдесевира.

Ремдесивир в аптеках купить нельзя, он принимается только под наблюдением врача. А вот препаратов на основе интерферона-альфа много; капли, рекомендуемые миздравом, можно купить по цене в 100-400 рублей. Гидроксихлорохин можно купить в российских аптеках по рецепту врача, средняя цена одной пачки в 60 таблеток - 600 рублей.

Ремдесивир EPA «Ремдесивир» разрешен к использованию в США и Европе; им лечат только под наблюдением врача

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило в мае экстренное использование ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции. Препарат также одобрили для использования в Великобритании, он разрешен и в нескольких других странах.

Гидроксихлорохин, наделавший шуму в основном благодаря рекламе со стороны президента США Дональда Трампа, в итоге не подтвердил эффективность в лечении коронавируса. Одни исследования показали, что применение изначально предназначавшегося для лечения малярии препарата может снизить или даже устранить риск развития болезни при контакте с носителем вируса. При этом другие исследования говорят о том, что он не помогает в лечении инфекции - а иногда даже усугубляет ситуацию.

Группа британских исследователей пришла к выводу, что пациенты, которым давали этот препарат, проводили в больнице больше времени и чаще умирали или нуждались в аппарате ИВЛ, чем те, которые получали обычный при этом заболевании уход. ВОЗ в июне решила приостановить испытания гидроксихлорохина, так как пришла к выводу, что его применение не приводит к сокращению смертности среди пациентов с Covid-19 по сравнению со стандартными протоколами лечения.

Нужен ли дексаметазон в домашней аптечке?

В июне в ВОЗ заявили об эффективности препарата дексаметазон, который на нынешний момент является единственным признанным организацией препаратом от Covid-19.

Он эффективен только при лечении тяжелых форм болезни, когда пациент лежит в стационаре и получает кислород, либо находится на искусственной вентиляции легких. Лекарство обладает противовоспалительным и иммуннодепрессивным действием. Обычно его применяют при аутоиммунных, воспалительных, ревматических заболеваниях (ревматоидном артрите, системной красной волчанке и других), а также при астме.

Этот препарат способен справляться с «цитокиновым штормом» - одной из главных причин стремительного ухудшения состояния у пациентов с тяжелыми формами Covid-19, когда возникает агрессивная имунная реакция на вирус. Иммунные клетки атакуют ткани легких, что приводит к гипоксии (снижению уровня кислорода в крови) и другим тяжелым последствиям.

Согласно предварительным данным ВОЗ, для пациентов на ИВЛ лечение дексаметазоном снижает смертность примерно на треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается на одну пятую. Эти данные получили ученые из Оксфордского университета. Серьезных побочных эффектов при краткосрочном применении (до двух недель) препарата, кроме временного повышения уровня сахара в крови, не выявили ни у кого из 11,5 тысяч пациентов, участвовавших в исследовании.

Едва ли это лекарство поможет тем, кто легко переносит болезнь дома: в исследовании оксфордских ученых выяснилось, что пациентам с легким течением болезни, которым не требовалась поддержка работы органов дыхания, дексаметазон никак не помог.

Так чем лечиться?

В рекомендациях минздрава есть антибиотик азитромицин, но антибиотики в целом неэффективны при лечении коронавируса, так как они предназначены только для лечения бактериальных инфекций и не действуют против вирусов. Врачи выписывают антибиотики лишь при сопутствующей бактериальной инфекции или подтвержденной пневмонии.

Если больной принимает решение пить «Арбидол», результат не будет гарантирован. Эффективность этого препарата не доказана. Последние исследования этого препарата (например, проведенные в Индии и в Китае) не обнаружили каких-либо значительных изменений в состоянии больных коронавирусной инфекцией.

Если вы почувствовали легкие симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией и получили положительный результат теста, врачи рекомендуют оставаться дома и проводить симптоматическое лечение.