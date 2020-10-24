От редакции ⟩ Вольному - воля, пенсионерам - пенсия

С одной стороны, мало кто умеет планировать отдаленное будущее, управлять инвестициями и предвидеть, что станет с его деньгами через двадцать-тридцать лет. С другой, есть и те, кто не потратит немедленно полученные средства на модные сумочки и дорогие гаджеты и распорядится деньгами умнее, чем это сделали бы за него.

Вопрос о пенсиях – это, конечно, вопрос о доверии к будущему. Доживу ли я до пенсии? В каком государстве я окажусь на пенсии? Что будет с банками, фондами и стоимостью валюты к тому времени, как я окажусь на пенсии? Многие из тех, кто однажды видел крушение государства вместе с его финансовой системой и бабушкиными сберкнижками, привыкли больше рассчитывать на себя, чем на дополнительные 4% с социального налога. Умно ли это – на самом деле, не знает никто. В нынешних условиях, может быть, не очень. Но кто сказал, что через двадцать-тридцать лет будут те же условия? Сейчас большинство из нас не помнит даже того, что пенсионная система по историческим меркам – явление сравнительно новое, и никто не гарантирует, что вечное.

Изменение пенсионной системы – это уменьшение роли государства в жизни граждан, возлагающее на него большую ответственность, но в то же время приучающее их принимать решения самостоятельно, участвовать в процессе. И это демократично, хотя действительно может ударить по более слабым и менее образованным членам общества. Этот момент сейчас совершенно непродуман.