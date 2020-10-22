Видео ⟩ На перекрестке возле Stockmann автомобиль сбил водителя электросамоката

Во вторник на перекрестке возле универмага Stockmann в Таллинне водитель легкового автомобиля, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, продолжил движение и сбил электросамокатчика. В этом месте и ранее происходили аварии, поскольку в тот момент, когда для пешеходов загорается зеленый свет, автомобили могут заканчивать левый поворот.
На видео видно, как совершающий левый поворот водитель, ехавший с Тартуского шоссе на улицу Лийвалайа, пытается в последний момент проскочить через перекресток. Он выезжает на него в то время, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофора, пишет Postimees.
Сперва автомобиль получает легкий удар от начавшей движение по Тартускому шоссе в сторону аэропорта машины, а затем отскакивает на пешеходный переход, на котором находится человек на электросамокате. Центр надзора за дорожным движением отметил, что никто не пострадал, зафиксирован лишь материальный ущерб.
Полиция просит всех участников дорожного движения перед пересечением перекрестка убедиться в безопасности, даже если вы имеете преимущество.
В начале прошлого года Postimees писал о том, что на перекрестке возле Stockmann водители массово игнорируют сигналы светофора и переезжают его таким образом, что пешеходы вынуждены пропускать лавину из машин даже тогда, когда для них давно уже горит зеленый.
Светофоры отрегулированы таким образом, что у поворачивающих налево машин достаточно времени для окончания маневра без доставления неудобств пешеходам. Но, к сожалению, выезд на перекресток после того, как зеленый сигнал светофора погас, является скорее правилом, чем исключением.
Пыхьяский префект Кристьян Яани написал в прошлом году в Twitter, что ситуация на перекрестке у Stockmann действительно плохая. «Эффективные и действенные, но дорогие решения есть: вывести машины и пешеходов на разные уровни. Но еще эффективнее и дешевле было бы, если бы водители просто не нарушали ПДД», - сказал, он, отметив, что это и будет вкладом каждого в безопасность на дорогах столицы.