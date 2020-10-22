Поймать б(Б)елочку

Одиннадцать суток добрые люди – всем Таллинном и окрестностями, в меру возможностей и навыков – ловили бородатую собачку Изабель. И только в среду вечером поймали.
О том, как ее искали и ловили, вы прочитаете чуть ниже, а для начала стоит рассказать о том, что этим поискам предшествовало. Информация, что называется, из первых рук: волей случая в числе участников драматических событий оказался и автор этого материала.
Он пришел дать ей волю
Изабель попала в приют еще щенком и задержалась там почти на год и три месяца. Это небольшой частный приют на хуторе, очень уютный, домашний. В теплое время года Белочка жила в просторном вольере и в будке, в холодное – в доме на диване, прекрасно ходила на поводке и уже была адаптирована для переезда в семью: как бы хорошо ей ни жилось, каждой собаке необходимы свои, персональные люди.
Но трогательной и робкой Изабель почему-то не везло – приедут смотреть ее, а забирают другую собаку. Так бывает. И вот наконец радость: объявилась живущая в Ласнамяэ дама, которая возжаждала именно Изабель. О том, как с ней нужно обращаться, дама была подробно проинструктирована хозяйкой приюта Юлией Вилюмовской, и создалось впечатление, что все поняла.
Оставалось одно: доставить собаку даме. И вот здесь подвернулись мы, что называется, проезжавшие мимо. Отвезти Белочку новой хозяйке? Да не вопрос. Собака послушно забралась в машину и всю дорогу тихонько лежала сзади, лишь иногда просовывая бородатую мордочку между спинками передних сидений. Хорошая добрая собака, которая немножко волновалась. А теперь – хронология событий.
Итак, в субботу, 10 октября, около двух часов дня Белочка в ошейнике с поводком и при паспорте была передана с рук на руки. По просьбе Юлии я еще раз предупредила, что Изабельку ни в коем случае нельзя отпускать с поводка, а первое время – даже ослаблять ей ошейник: может убежать. Собака же еще не знает, что это ее собственный человек, с которым ее ожидает счастливая жизнь и взаимная любовь. Тем более, псинка деревенская, в городе никогда не была и может испугаться.
Где-то через полчаса, то есть в начале третьего, дама позвонила мне и сообщила, что у них полная идиллия, а я попросила ее проинформировать об этом Юлию. Не проинформировала. А еще через полчаса, около трех дня уже выгулянную по самое не могу Изабель (она с раннего утра паслась на природе, о чем даме было сказано) зачем-то поволокли на прогулку и… спустили с поводка. Друг «хозяйки» спустил. Результат известен.
Я многое могу понять: теоретически может убежать любая собака; на человека могут найти затмение и морок (хотя есть все основания полагать, что это было нечто другое) – и вот он отстегивает на не знакомой ему собаке поводок... Но есть один нюанс: о том, что Белочка убежала, новоиспеченные собаковладельцы сообщили только в воскресенье днем. И то не по собственной инициативе.
«Я этой даме неоднократно писала в субботу вечером, звонила, но она не отзывалась, – рассказывает Юлия Вилюмовская. – Я подумала – ну, может, так собакой занята, что не до меня, бывает. А в воскресенье уже забеспокоилась, звонила долго, наконец она взяла трубку – и буквально убила меня».
Таким образом, были потеряны драгоценные сутки. Выходной день, хорошая погода, полно народу – если бы о побеге сообщили сразу, вполне вероятно, тут же Изабель и поймали бы: еще не изможденную и не ошалевшую от ужаса. Моментально приехала бы Юлия, подтянулись бы добровольцы, дали бы объявления всюду, где можно, поставили бы на уши социальные сети… Но все это началось только в воскресенье.
Рассказывает Юлия Вилюмовская:
«Белька никогда не жила в городе, поэтому всё, чего мы ждали, это звонков, где и когда её видели. Большое спасибо всем, кто сообщал! И тем, кто печатал и клеил объявления, и делал репосты, и тем, кто вылетал по первому звонку и был на месте, где видели собаку, в считанные минуты в любое время дня и ночи.
Хоть наша группа и была круглосуточно «на передовой»: в засаде, в лесах-полях, за информационным пультом в сети, звонки от населения были очень важны для нас. Так мы за несколько дней установили Белькины маршруты, от которых она почти не отклонялась. Мы отмечали точками на карте места ее появлений, и круг, наконец, замкнулся: на месте, которое мы стали называть «база».
И не ошиблись! На базе она стала появляться до трех раз в сутки.
И именно тут начали ее прикармливать, выдумывать хитроумные и незамысловатые ловушки, попутно обновив посты с просьбами не пугать собаку, не свистеть, не бежать, не ловить. Нельзя строго судить людей, чьим первым порывом были побежать и попытаться поймать бесхозную собаку, но по факту эти действия могли привести к трагедии.
Несколько раз собаку гнали с ее налёженных мест, и однажды она оказалась прямо в центре Питерского шоссе в районе «Иру», откуда вернуться ей было очень сложно. Мешало движение и заграждения у обочины. Нам и Белочке повезло: она выбралась из западни и снова стала ходить своими тропами, заглядывая на базу перекусить.
Теперь мы ждали момента подложить ей в корм снотворного – да так, чтобы было светло, было много народа в активе, чтобы не упустить ее из вида
Были у нас и запасные варианты на случай, если что-то пойдет не так. Спасибо за шикарные сети, они нам в итоге очень помогли!
Не знаю, надо ли говорить, каких людей мы всколыхнули и озадачили поимкой Изабельки? Общества рыбаков и охотников, Муниципальную полицию, старейшину управы Ласнамяэ, которому отдельная благодарность за то, что был готов всеми законными способами нам содействовать, профессиональных ловцов собак. Большое спасибо за оперативную информационную поддержку порталам Rus.Postimees и Limon!
Также мы договорились с Loomade varjupaik, что когда собака будет на закрытой территории или неподвижно лежать, ветеринар выстрелит снотворным. Такой шанс у нас появился во вторник, но собака сбежала раньше, чем ловец приехал. В среду мы и не ждали ее на базе, но на месте были. И вот она приходит! Съедает еще порцию со снотворным и около часа лежит, пока мы ждем ловца.
На заметку всем: на стрессе и адреналине никакая доза не уложит собаку, разве что смертельная. И, получив дротик, Белька помчалась... Не буду описывать, как мы и сотрудники Varjupaik за ней носились по таким буеракам, что можно ноги переломать, но, к сожалению, потеряли ее из вида в очень густом лесу.
Посовещались мы немного и разбрелись в поисках. Я показала место, где Бельку видели в последний раз – и вдруг она оттуда встает и бежит в сторону жилого квартала. Она от нас, мы за ней. Хоть и под препаратом, а бежит более чем бодро.
Квартал местами огорожен забором, это нам и помогло в результате.
Но площадь большая. Бежим мы, три тетки и ребенок мой, не знамо куда, как вдруг мужчина из ближайшего дома высовывается по пояс с балкона, кричит нам и указывает место, куда собака побежала. Огромное ему за это спасибо, иначе кто знает, куда бы мы направились.
Дальше все получилось удачно. Бель зашла в угол и сама загнала себя в ловушку. Мы позвали подкрепление, с сетью в руках ее окружили, и наконец взяли на поводок.
Людей, которые внесли свой вклад в операцию по поимке Бельки, очень много. Спасибо вам всем! Всем, кто был на месте, за компами дома, «летал» с дронами, кто срочно откликнулся на призыв о помощи в прочесывании леса, тем, кто не имея возможности помочь на месте, обеспечил поддержку - финансовую и информационную. Без вас мы не смогли бы так быстро вернуть красавицу Бель. Спасибо всем причастным и сопереживающим, нас услышали и помогли довести дело до логического завершения».
Готовых собак не бывает
Все хорошо, что хорошо кончается, и я очень рада, что у нас столько неравнодушных людей. По-настоящему хороших людей, готовых помочь совершенно чужой собаке. Поэтому от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто сделал репост моего вопля о помощи (а таких было без малого четыре с половиной тысячи человек), и всех, кто сообщал, где и когда видел Белочку, интересовался ее судьбой. А теперь – о менее приятном.
Сейчас люди часто стали брать собак из приютов, и это хорошо. Плохо то, что иногда это превращается в бездумную моду. Ой, хочу собачку. Славную такую почти бесплатную собачку – и чтобы уже просилась на улицу, и ничего не грызла, и любила меня, и слушалась. Щенка-то надо выращивать, а это столько возни: у меня времени нет. А тут взрослая собачка сидит себе в приюте и ждет не дождется, когда я ее заберу. И вот я ее заберу, и она тут же будет меня обожать, защищать, команд слушаться и трюки исполнять.
Но господа, готовых наших собак не бывает! За каждой – ласковой и забавной, суровой и охранной, послушной и смышленой, да за любой – собакой стоит труд ее хозяина. Либо он правильно выращивает щенка «под себя», либо, взяв собаку взрослую, учится находить с ней общий язык, понимать ее, постепенно завоевывая ее доверие и привязанность.
Трогательные истории из интернета о том, как человек явился в приют, сразу увидел «свое» животное, а оно тут же распознало в нем «своего» человека, и ушли они домой в обнимку, а собака в первую же ночь спасла его от землетрясения, во вторую – от угарного газа, в третью – от грабителей и потом на протяжении всей жизни вытаскивала то из воды, то из огня – это всего лишь сопли на сахаре. А реальная жизнь – это ежедневные занятия, прогулки в любую погоду, кормежка по расписанию, чистка ушей, стрижка когтей, расчесывание, ветеринары, прививки, а бывает, что и серьезное лечение. И много чего еще другого: в случае со взрослой приютской собакой – завоевание ее любви.
Собак вообще нельзя спускать с поводков. Но вывести на прогулку только что полученную собаку и доверить ее человеку, находящемуся в не совсем адекватном (в совсем не адекватном?) состоянии – это верх безответственности. Ну что, отпустил один умник славного песика побегать на свободе – и обеспечил 11-дневные приключения и песику, и немалому количеству людей, которые дни и ночи скакали, как подорванные, по пересеченной местности и лазили по кустам и свалкам, сворачивая себе ноги и руки. «Мы теперь все простуженные», – смеется Юлия. И да, смех у нее хрипловатый. С чего бы?
А обессиленная Белочка, еле шевеля хвостом, валяется в доме на кровати и постепенно приходит в себя. Завтрак и ужин ей пока что подают в постель.