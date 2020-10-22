Поймать б(Б)елочку

«Я этой даме неоднократно писала в субботу вечером, звонила, но она не отзывалась, – рассказывает Юлия Вилюмовская. – Я подумала – ну, может, так собакой занята, что не до меня, бывает. А в воскресенье уже забеспокоилась, звонила долго, наконец она взяла трубку – и буквально убила меня».

Таким образом, были потеряны драгоценные сутки. Выходной день, хорошая погода, полно народу – если бы о побеге сообщили сразу, вполне вероятно, тут же Изабель и поймали бы: еще не изможденную и не ошалевшую от ужаса. Моментально приехала бы Юлия, подтянулись бы добровольцы, дали бы объявления всюду, где можно, поставили бы на уши социальные сети… Но все это началось только в воскресенье.

Рассказывает Юлия Вилюмовская:

«Белька никогда не жила в городе, поэтому всё, чего мы ждали, это звонков, где и когда её видели. Большое спасибо всем, кто сообщал! И тем, кто печатал и клеил объявления, и делал репосты, и тем, кто вылетал по первому звонку и был на месте, где видели собаку, в считанные минуты в любое время дня и ночи.

Хоть наша группа и была круглосуточно «на передовой»: в засаде, в лесах-полях, за информационным пультом в сети, звонки от населения были очень важны для нас. Так мы за несколько дней установили Белькины маршруты, от которых она почти не отклонялась. Мы отмечали точками на карте места ее появлений, и круг, наконец, замкнулся: на месте, которое мы стали называть «база».

И не ошиблись! На базе она стала появляться до трех раз в сутки.

И именно тут начали ее прикармливать, выдумывать хитроумные и незамысловатые ловушки, попутно обновив посты с просьбами не пугать собаку, не свистеть, не бежать, не ловить. Нельзя строго судить людей, чьим первым порывом были побежать и попытаться поймать бесхозную собаку, но по факту эти действия могли привести к трагедии.

Несколько раз собаку гнали с ее налёженных мест, и однажды она оказалась прямо в центре Питерского шоссе в районе «Иру», откуда вернуться ей было очень сложно. Мешало движение и заграждения у обочины. Нам и Белочке повезло: она выбралась из западни и снова стала ходить своими тропами, заглядывая на базу перекусить.

Теперь мы ждали момента подложить ей в корм снотворного – да так, чтобы было светло, было много народа в активе, чтобы не упустить ее из вида

Были у нас и запасные варианты на случай, если что-то пойдет не так. Спасибо за шикарные сети, они нам в итоге очень помогли!

Не знаю, надо ли говорить, каких людей мы всколыхнули и озадачили поимкой Изабельки? Общества рыбаков и охотников, Муниципальную полицию, старейшину управы Ласнамяэ, которому отдельная благодарность за то, что был готов всеми законными способами нам содействовать, профессиональных ловцов собак. Большое спасибо за оперативную информационную поддержку порталам Rus.Postimees и Limon!

Также мы договорились с Loomade varjupaik, что когда собака будет на закрытой территории или неподвижно лежать, ветеринар выстрелит снотворным. Такой шанс у нас появился во вторник, но собака сбежала раньше, чем ловец приехал. В среду мы и не ждали ее на базе, но на месте были. И вот она приходит! Съедает еще порцию со снотворным и около часа лежит, пока мы ждем ловца.

На заметку всем: на стрессе и адреналине никакая доза не уложит собаку, разве что смертельная. И, получив дротик, Белька помчалась... Не буду описывать, как мы и сотрудники Varjupaik за ней носились по таким буеракам, что можно ноги переломать, но, к сожалению, потеряли ее из вида в очень густом лесу.

Посовещались мы немного и разбрелись в поисках. Я показала место, где Бельку видели в последний раз – и вдруг она оттуда встает и бежит в сторону жилого квартала. Она от нас, мы за ней. Хоть и под препаратом, а бежит более чем бодро.

Квартал местами огорожен забором, это нам и помогло в результате.

Но площадь большая. Бежим мы, три тетки и ребенок мой, не знамо куда, как вдруг мужчина из ближайшего дома высовывается по пояс с балкона, кричит нам и указывает место, куда собака побежала. Огромное ему за это спасибо, иначе кто знает, куда бы мы направились.

Дальше все получилось удачно. Бель зашла в угол и сама загнала себя в ловушку. Мы позвали подкрепление, с сетью в руках ее окружили, и наконец взяли на поводок.

Людей, которые внесли свой вклад в операцию по поимке Бельки, очень много. Спасибо вам всем! Всем, кто был на месте, за компами дома, «летал» с дронами, кто срочно откликнулся на призыв о помощи в прочесывании леса, тем, кто не имея возможности помочь на месте, обеспечил поддержку - финансовую и информационную. Без вас мы не смогли бы так быстро вернуть красавицу Бель. Спасибо всем причастным и сопереживающим, нас услышали и помогли довести дело до логического завершения».