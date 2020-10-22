Omniva: время быстрой бесплатной доставки с AliExpress прошло

В условиях пандемии коронавируса доставка посылок из Китая существенно усложнилась и подорожала, поэтому выбор бесплатного и даже платного варианта доставки с популярных китайских интернет-платформ не гарантирует, что посылка придет в указанное время.
Руководитель отдела международных услуг государственной почтовой компании Omniva Марита Мяги в интервью радиостанции "Радио 4" сказала, что Omniva собирает статистику по скорости доставки посылок из Китая, но выделить средний показатель сложно из-за разных типов доставки: некоторые посылки приходят за две недели, а других приходится ждать месяцами, передает rus.err.ee.
Мяги также подтвердила возможность ошибок в системе отслеживания доставки, где информация о местонахождении посылки может не соответствовать действительности: система сообщает, что посылка уже в Эстонии, а на самом деле, она только что выехала из Китая.
Иногда посылка не идет напрямую в Эстонию, и тогда получение неверной информации возможно даже при выборе платной доставки. Например, по словам Мяги, посылка идет через Латвию и в AliExpress приходит информация, что посылка достигла страны назначения, то есть покупатель видит, что посылка в Эстонии, хотя на самом деле она пока еще в Латвии.