Картина дня: сохранение коалиции, рост числа больных COVID-19 и суд над виновником страшной аварии

Разногласия в коалиции улажены, референдум о браке перенесен на весну

Образующие правительственную коалицию Центристская партия, EKRE и «Отечество» преодолели разногласия, вызванные недавними высказываниями министра внутренних дел от EKRE Марта Хельме на тему сексуальных меньшинств. Читать далее...

Яна Тоом: партия EKRE неизлечима

«Я отдаю себе отчет, что это довольно непредсказуемая компания. Мое отношение к ним не изменилось. Мне даже приятно, что оптимисты в рядах Центристской партии, считавшие, что EKRE можно изменить, теперь увидели, что все-таки нет. EKRE неизлечима», - заявила член правления Центристской партии Яна Тоом. Читать далее...

Погубивший три поколения семьи пьяный водитель предстал перед судом

Устроивший в январе на Сааремаа ДТП, в котором погибли трое, пьяный водитель Андрес Рейнарт сегодня под конвоем был доставлен в Курессареский дом суда, где будет принято решение, какое наказание за свое деяние он получит. Читать далее...

В Эстонии выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1499 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 76 проб дали положительный результат. Читать далее...

Анди Мейстер о версии столкновения парома «Эстония» с подлодкой

Первый руководитель международной комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» Анди Мейстер сказал, что не считает реалистичной версию столкновения судна с подлодкой. «В то время водолазы изучили всю видимую поверхность судна от дюйма к дюйму. Там не было ни одной пробоины», - заявил он. Читать далее...

Поймать б(Б)елочку

Одиннадцать суток добрые люди – всем Таллинном и окрестностями, в меру возможностей и навыков – ловили бородатую собачку Изабель. И только в среду вечером поймали. О том, как ее искали и ловили, вы прочитаете чуть ниже, а для начала стоит рассказать о том, что этим поискам предшествовало. Информация, что называется, из первых рук: волей случая в числе участников драматических событий оказался и автор этого материала. Читать далее...

Архитектурный конкурс на реконструкцию Батарейной тюрьмы выиграл проект «Небесная арка»

Архитектурный конкурс на реконструкцию внутренних дворов, стеклянных крыш и наружной территории Батарейной тюрьмы в Таллинне выиграл проект Taevakaar («Небесная арка»), представленный архитектурным бюро Hayashi - Grossschmidt Arhitektuur (HGA). Смотрите галерею здесь.

Эстонский король деревянных домов потерял половину своей прибыли

Крупнейший в Эстонии производитель модульных и деревянных домов Harmet OÜ в прошлом году увеличил объемы продаж, но охлаждение скандинавского рынка снизило прибыль компании более чем наполовину. Читать далее...

Департамент предупреждает жителей Эстонии об опасной тенденции: не рискуйте своей жизнью!

В последнее время в соцсетях, газетах и по телевидению стали распространяться кадры, изображающие людей на железнодорожных путях или вблизи от них. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) просит жителей Эстонии не выходить на железную дорогу с целью сделать фото или видео на ее фоне, так как в такой ситуации до несчастья всего один шаг. Всего в этом году на эстонских железных дорогах произошло семь несчастных случаев, и это меньше, чем в прошлом году. Читать далее...

Несчастный случай на производстве унес жизнь 53-летнего мужчины

Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Вильянди произошел несчастный случай. Как передает Лыунаская префектура, на голову 53-летнего мужчины упала металлическая конструкция. Читать далее...

Владелец грузовика нарушил правила и стал причиной помех в мобильной связи Elisa

На этой неделе оператор мобильной связи Elisa попросил помощи у Департамента защиты прав потребителей и технического надзора с обнаружением источника помех в мобильной связи в Сауэ. По словам Elisa, помехи были обнаружены в мобильной связи 4G в частотном диапазоне 2600 МГц по причине неопознанного постороннего сигнала. Читать далее...