Много фото ⟩ Ковер на стене: стыдно или модно

Ковер на стене долгие годы считался пылесборником и чуть ли не признаком устаревших представлений о дизайне. Но мода, как известно, циклична. Сейчас дизайнеры уже не так категоричны в отношении настенного ковра. Во многих ситуациях ковры на стене очень даже приветствуются.

Ковер как акцентная стена

Модный ковер может не только дополнить, но и полностью заменить акцентную стену. Экспериментируйте с высотой развески, положением и размером ковра. Его можно вытянуть вертикально или развернуть по горизонтали, сделать соразмерным мебели или во всю стену.

Важно: какой именно ковер вы планируете вешать на стену и в каком окружении? Одно дело, если речь о традиционных орнаментах рядом с мягкой мебелью в пестрой обивке, и совершенно другое, когда речь о дизайнерском ковре.

Ковер как вызов привычному

Например, раньше на стену традиционно вешали прямоугольные ковры, а круглые — стелили на пол. Нарушайте правила! Сегодня модные ковры нередко имею непривычную и даже неправильную форму.

Совет: найти эффектный орнамент можно в коллекции не только ковров, но и ковролинов.

Ковер как предмет искусства — в багете и под стеклом

Даже набивший оскомину способ размещения — на стене — можно обыграть по-новому. Вот чем тканое полотно хуже картины, постера или фотографии? Да ничем, а потому точно так же заслуживает нарядной рамы. Небольшие ковры на стене поместите под стекло, а крупные экземпляры натяните на подрамники, как художественные холсты.

Кстати: альтернатива ковру под стеклом — шторный карниз и утяжеление по нижнему краю ковра, если речь о домотканых моделях.

Ковер как утеплитель

Ковер на стене в современном интерьере станет дополнительной защитой от холода — особенно если мебель стоит возле холодной уличной или выходящей в подъезд стены. А также защитит от шумных соседей, ведь ковры прекрасно поглощают звук.

Ковер как звукоизолятор

В частном доме перекрытия и ступени лестниц могут оказаться довольно гулкими — шум от них эхом разносится по всему дому. Одним покрытием ступеней звукоизоляцию лестницы не улучшить, а вот если удастся окутать и примыкающие стены, по которым распространяется звук, скрип ступеней вы вряд ли услышите.

Ковер как стилизация

В истории были периоды, стилизовать которые без непременного ковра на стене просто невозможно. Тонкие коврики-гобелены с героями русских сказок или по мотивам классических произведений живописи - отличная примета времени.

В ситуации, когда вы накидываете интерьеру несколько десятков лет и всеми силами отсылаете к ретро, ковры вешают, как в старину — на планку и кольца. Тогда они немного провисают волнами под собственным весом.

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