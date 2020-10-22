Чт, 22.10.2020
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Анди Мейстер

Опрос: большинство жителей Эстонии готовы носить маски

Маска для лица.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Чувство опасности в отношении распространения коронавируса у жителей Эстонии в октябре несколько возросло, носить маску готовы 83 процента опрошенных, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Turu-uuringute AS по заказу Министерства социальных дел.

По данным опроса, в начале октября чувство опасности в отношении распространения коронавируса несколько возросло, и 58 процентов людей считают ситуацию критической. В сентябре критической ситуацию с коронавирусом считали 55 процентов населения.

21 процент населения считает, что острый кризис миновал, но нужно сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, а два процента - что кризис миновал полностью. Больше среднего считают ситуацию опасной пожилые люди и эстонцы, возросло чувство опасности и у жителей Эстонии других национальностей.

Поддержка населением текущих мер по-прежнему высока: 85 процентов поддерживают карантин для прибывающих из стран с высоким уровнем риска, 85 процентов поддерживают ограничения в развлекательных заведениях, 78 процентов поддерживают ограничения мероприятий в помещении и на открытом воздухе, а 62 процентов поддерживают ограничения продажи алкоголя.

33 процента выступают за ужесточение мер по предотвращению распространения коронавируса, 16 процент - за их ослабление, а 46 процентов считают эти меры целесообразными. В сентябре эти показатели составляли 34, 11 и 50 процентов соответственно. Эстонцы поддерживают ужесточение мер несколько больше, чем жителей Эстонии других национальностей.

По сравнению с сентябрем ношение маски увеличилось с 16 до 23 процентов, а доля избегающих мероприятий, собраний и общественного транспорта людей увеличилась. 83 процента населения готовы носить маску в разных местах. Наибольшая готовность - надеть маску к врачу, в общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах, соответственно 75, 67 и 60 процентов населения. Готовность носить маску на частных вечеринках по-прежнему остается самой низкой, и только 19 процентов готовы это делать.

По сравнению с сентябрем немного повысилась готовность к использованию масок - в то время носить маски хотя бы в некоторых местах было готово 80 процентов населения. Совсем не хотят носить маску 14 процентов населения, чаще среднего - люди в возрасте от 35 до 64 лет, жители Эстонии других национальностей, жители Таллинна и безработные. 

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