Полицейские собаки помогли найти почти полсотни человек

Четвероногие стражи порядка нашли в этом году десятки заблудившихся в лесу и на болоте людей, а также десятки ушедших из дома, чем спасли им жизнь. Также служебные собаки помогли задержать преступников и нарушителей Закона о дорожном движении, которые пытались скрыться от полиции.

Майор полиции Тыну Тянав рассказал, что обучение служебной собаки начинается в возрасте двух месяцев, когда щенок прибывает в Эстонию, и продолжается до выхода собаки на пенсию.

"Чтобы служебная собака могла результативно брать след, находить заблудившихся в лесу или задерживать убегающих преступников по горячим следам, от кинолога требуется ежедневная упорная работа в течение многих лет", – говорит он.

Тренировки проводятся в Центре обучения служебных собак Академии внутренней безопасности, кроме того, обучение собак кинологи постоянно проводят дома и на работе с помощью разных упражнений и игр.

"Служебные собаки ходят на работу так же, как полицейские и пограничники, вне зависимости, есть ли для служебной собаки на данный момент вызов или заданиe, для того, чтобы у собаки постоянно сохранялась готовность работать и работа была приятным правилом, а не исключением", – пояснил Тянав.

Ведущий кинолог Идаской префектуры Рауль Бамберг говорит, что после получения щенка воспитание собаки становится не только основным моментом работы кинолога-полицейского, но и делом жизни.

"У любой обычной собаки есть определенные врожденные инстинкты. Но вырастет ли из щенка результативно работающая служебная собака, зависит от того, насколько хорошо профессиональный кинолог сможет развить у своей собаки эти инстинкты, – рассказал Бамберг. – Служебная собака ищет на местности не только след или человека, она также должна уметь найти и, например, брошенное грибником ведро или другие вещи, которые помогут привести к человеку. Кроме того, собак обучают и по другим направлениям, например, поиску наркотиков или оружия, задержанию преступников и выполнению других заданий".

Рауль Бамберг занимаетcя обучением служебных собак уже 16 лет. Сейчас с ним работают две бельгийских овчарки – пятилетний Тийссел и Маузер 2,5 лет. Кроме того, дома у Бамберга живет его бывший сослуживец, вышедший в этом году на пенсию Начо. Начо, который является одной из самых заслуженных собак департамента, спас жизнь нескольких человек, задерживал преступников и находил наркотики.

Сейчас в рядах Департамента полиции и погранохраны трудятся 83 служебные собаки, среди них 43 немецкие и 33 бельгийские овчарки, а также четыре английские спрингер-спаниеля, прямошерстный ретривер, лабрадор-ретривер и русский охотничий спаниель. Большинство служебных собак департамента – это патрульные и поисковые собаки, но есть и собаки, нацеленные на поиск наркотиков, оружия, взрывчатки и наличных.