Обещающие вакцину от гриппа рекламы вводят жителей Эстонии в заблуждение

Реклама с таким же содержанием размещается на сайте аптеки Benu. Провизор аптеки Benu Эне Тепп подтверждает, что вакцина закончилась и время для вакцинации забронировать уже невозможно. По ее словам, интерес к вакцине от гриппа постепенно снижается, и многие смирились с тем, что в этом году вакцинации от гриппа не будет. Все те, кто успел забронировать время, вакцину получат.

По словам провизора Südameapteek, хотя, судя по всему, в этом году новых возможностей для вакцинации от гриппа уже не будет, стоит связаться со своим семейным врачом и уточнить у него возможность вакцинации. То же говорят и в аптеках Euroapteek и Apotheka.