Обещающие вакцину от гриппа рекламы вводят жителей Эстонии в заблуждение

Несмотря на призывающую сделать прививку от гриппа рекламу, вакцины в аптеках уже не осталось. В вышедшем в четверг номере газеты Postimees можно увидеть подобную рекламу от аптек Apotheka, Südameapteek и Benu, однако она неверная, пишет портал Tarbija.
Реклама с таким же содержанием размещается на сайте аптеки Benu. Провизор аптеки Benu Эне Тепп подтверждает, что вакцина закончилась и время для вакцинации забронировать уже невозможно. По ее словам, интерес к вакцине от гриппа постепенно снижается, и многие смирились с тем, что в этом году вакцинации от гриппа не будет. Все те, кто успел забронировать время, вакцину получат.
По словам провизора Südameapteek, хотя, судя по всему, в этом году новых возможностей для вакцинации от гриппа уже не будет, стоит связаться со своим семейным врачом и уточнить у него возможность вакцинации. То же говорят и в аптеках Euroapteek и Apotheka.
Надежды получить вакцину из других стран ЕС маленькая, поскольку в целом в Европе сейчас царит острая потребность в данной вакцине.