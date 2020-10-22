Чт, 22.10.2020
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Яна Тоом

В эстонских магазинах могут появиться умные тележки

Умная тележка.

ФОТО: Strongpoint

Компания StrongPoint начнет предлагать для магазинов в Эстонии тележки, в которых уже встроена необходимая для сканирования товаров технология, пишет Postimees.

«С этой технологией нет необходимости брать пульт для сканирования или сканировать товары в кассе. Просто идя в магазин, нужно взять эту тележку», - объясняется руководитель StrongPoint Прийт Петерсон.

По словам Петерсона, речь идет не об обычной тележке, на которой установлен сканер с экраном. Кроме того, в тележке установлены специальные и камеры и весы, чтобы распознавать и взвешивать товары.

Умная тележка предназначена для крупных покупок, рекомендуемая минимальная закупка — 15 товаров.

Поскольку тележка оснащена весами, утащить из магазина что-то лишнее не удастся.

По словам Петерсона, сети розничной торговли уже проявили интерес к их технологии, но пока говорить о конкретных договорах с магазинами рано.

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