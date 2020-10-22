Социал-демократы планируют вынести вотум недоверия правительству

«Такое решение правительственного кризиса показывает, что премьер-министр Юри Ратас для сохранения власти избрал путь жестокого разделения общества», - сообщил Саар через пресс-сообщение после того, как представители правящих партий выступили с общим заявлением.

Правящая коалиция заявила, что продолжит работу и планирует провести записанный в коалиционный договор референдум о браке весной, а не осенью во время местных выборов.

«Более ранняя организация так называемого референдума о браке не меняет сути дела - это создаст под руководством EKRE референдум ненависти, где будут нападать на эстонский народ и причинять многим боль», - сказал Саар, добавив, что очередная уступка Ратаса Марту и Мартину Хельме очень разочаровывает.

Социал-демократы, которые также выступили с идеей правительства меньшинства в начале правительственного кризиса, объявили во вторник после встречи с Ратасом, что правительство должно отказаться от референдума о браке.

«Сегодня в силах премьер-министра остановить еще большую лавину ненавистнических высказываний, которая будет спровоцирована проведением референдума. Это долг премьер-министра перед своим народом. Права и достоинство людей необходимо защищать не только на словах, но и на деле», - сказал тогда Саар.

Также соцдемы сообщили, что если правящая коалиция не отменит референдум и выйдет с соответствующим законопроектом в Рийгикогу, социал-демократы вынесут правительству вотум недоверия.

По словам Саара, более подробные детали вотума недоверия будут решены, когда правительство инициирует законопроект референдума в Рийгикогу. По словам Саара, также нет оснований полагать, что Партия реформ не будет поддерживать вотум недоверия.

«Я надеюсь, что в коалиции есть люди, которые понимают, что это игра со спичками рядом с порохом, - сказал Саар. - Если правительство настолько аморально, что готово поссориться общество, чтобы остаться у власти, то, конечно, Эстония не может позволить себе такое правительство».