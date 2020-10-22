Чт, 22.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Полиция предупреждает: в Эстонии участились случаи взломов аккаунтов в соцсетях

Полиция предупреждает: в Эстонии участились случаи взломов аккаунтов в соцсетях

ФОТО: Shutterstock

На этой неделе полицейские Ляэнеской префектуры начали два уголовных производства по случаям, когда люди потеряли доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.

20 октября было начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса о вмешательстве в компьютерные данные, так как 49-летняя жительница Курессааре лишилась доступа к своему аккаунту в социальной сети.

21 октября было начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном получении доступа к компьютерной системе на основании заявления 49-летней жительницы Пайде о том, что она не может также получить доступ к своему аккаунту в социальной сети и с аккаунта ее контактам рассылается спам.

Полиция напоминает простые правила для защиты своих аккаунтов:

  • Используйте двухэтапную аутентификацию, социальная сеть имеет такую функцию.
  • Не используйте один пароль для разных аккаунтов.
  • Регулярно обновляйте пароли.
  • Пароль не должен быть слишком простым. Не оставляйте записанный пароль на видном месте и не передавайте другим людям.
  • Если вы подозреваете захват своего аккаунта и не можете восстановить аккаунт или получить к нему доступ, сообщите об этом в полицию или веб-констеблям.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back