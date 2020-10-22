Автомобиль врезался в стену дома: водитель скончался в больнице
Полиция сегодня, 22 октября, в 13.20 получила сообщение, что в Пярну на улице Ванапарги произошло ДТП: автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в стену дома. Сидевший за рулем 74-летний мужчина умер в больнице.
Полицейские выяснили на месте происшествия, что, по предварительным данным, ДТП произошло, когда ехавший с улицы Вяйке-Йыэ в сторону центра города 74-летний водитель потерял управление над автомобилем Audi, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в стену дома. «Мужчина в ДТП получил травмы и на скорой помощи был доставлен в больницу, где, к сожалению, позже скончался», - сказала патрульный полицейский Пярнуского отделения полиции Теа Талупоэг.
79-летняя пассажирка Audi в ДТП не пострадала. Как водитель Audi, так и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, у водителя были права соответствующей категории.
По словам Талупоэг, для выяснения обстоятельств случившегося начато производство. «Могло ли человеку стать плохо со здоровьем во время вождения, выяснит экспертиза», - отметила она.
Талупоэг подчеркнула, что, прежде чем сесть за руль, водитель должен убедиться, что состояние его здоровья позволяет ему управлять транспортным средством. «Плохое самочувствие может отвлечь водителя и поставить под угрозу его безопасность и безопасность всех других участников дорожного движения. Уже за рулем, если вы почувствуете недомогание, вам следует по возможности остановить машину в безопасном месте и при необходимости вызвать помощь», - уточнила она.