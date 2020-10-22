Михаилу Ефремову смягчили приговор

Московский городской суд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до 7,5 лет.
Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, в остальном приговор оставлен без изменений.
Суд посчитал смягчающим обстоятельством выплату компенсации потерпевшим.
Защита артиста просила Мосгорсуд назначить Ефремову условное наказание, поскольку он полностью признал вину и раскаялся, а также выплатил всем потерпевшим по уголовному делу компенсацию в размере 4 млн рублей - каждому по 1 млн рублей (около 10 946 евро).
Представители потерпевших заявляли, что не верят в искренность раскаяния Ефремова и в то, что его экс-адвокат Эльман Пашаев заставил его отказаться от вины. Прокурор эту позицию поддержал.
Сам артист утверждал, что во всем виноват бывший защитник, который оказывал на него давление, а во время судебного процесса толкал его ногой ради "правильных" ответов. "Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашел меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор и убедил меня отказаться от признательных показаний (...) Я хотел пойти на особый порядок. Самое ужасное, что делал Пашаев, - это оскорбительные речи в сторону потерпевших. Я несколько раз просил своего адвоката этого не делать", - сказал Ефремов.