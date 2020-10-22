В Эстонии по-прежнему самый низкий в ЕС госдолг

В то же время, по данным Eurostat, по сравнению со вторым кварталом прошлого года государственный долг Эстонии вырос на 9,3 пункта, а по сравнению с первым кварталом этого года — на 9,6 пункта.

Самые низкие в ЕС показатели госдолга зафиксированы кроме Эстонии в Болгарии (21,3 процента) и Люксембурге (23,8 процента). Самый высокий показатель госдолга — в Греции (187,4 процента), за ней следуют Италия (149,4 процента), Португалия (126,1 процента), Бельгия (115,3 процента) и Франция (114,1 процента).

По состоянию на конец квартала средний показатель правительственного долга составил в еврозоне 95,1 процента ВВП, что на 8,8 процентных пункта больше, чем в первом квартале.

В ЕС в целом этот показатель вырос с 79,4 процента за первый квартал до 87,8 процента. Во втором квартале 2019 года этот показатель составлял 86,2 процента в еврозоне и 79,7 процента в ЕС.

В квартальном сравнении показатель госдолга вырос во всех странах ЕС, рост был самым высоким на Кипре (17,1 пункта), во Франции (12,8 пункта), Италии (11,8 пункта), Испании (11,1 пункта), Хорватии и Бельгии (по 11 пунктов).

В годовом сравнении показатель также вырос почти во всех странах блока, исключением была Ирландия, где он упал на 0,3 пункта. Рост был выше всего во Франции (14,9 пункта), Бельгии (12,9 пункта), Италии (11,9 пункта), Испании (11,7 пункта) и Словакии (11,1 пункта).