Партия реформ намерена вынести вотум недоверия Марту Хельме

Глава Партии реформ Кая Каллас заявила, что, прежде всего, следует разобраться с причиной нынешнего кризиса в правительстве: позицией Марта Хельме, которая, по мнению Каллас, угрожает как внутренней, так и внешней безопансости страны.

«Он не взял свои слова обратно, министр не ушел в отставку, никто не извинился. Это в первую очередь, - сказала Каллас. - Если правительство само не уберет его, а в коалиции есть те, кто понимает, что Март Хельме не подходит на должность министра, то мы будем вынуждены сделать это сами».

Вынести вотум недоверия планируется на следующей неделе.

Напомним, что в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналиста по поводу Закона о гражданских союзах для однополых пар, который уже существует в Эстонии, Хельме заявил: «Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак - это (союз - прим.ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и всё. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем Закон о сожительстве. Этого они не готовы сделать, что означает, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали».

«Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?» - спросил журналист.

«Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо», - сказал Март Хельме.

«А вы смотрите грубо?» - продолжил журналист.

«Я смотрю действительно недружелюбно», - заявил Хельме.

«Сегодня это называется гомофобия», - отметил журналист.