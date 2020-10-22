В Польше запретили аборт, если у плода есть врожденный порок

Это решение последовало за ходатайством "правых" депутатов. Они заявили, что аборт по причине врожденных пороков у плода нарушает положение польской Конституции о защите жизни каждого человека.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович назвала решение польского суда "грустным днем для прав женщин".

"Сегодняшнее решение Конституционного суда означает подпольные или зарубежные аборты для тех, кто может их позволить, и еще более суровое испытание для всех остальных", - написала она в твиттере.