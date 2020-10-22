Фото ⟩ В результате пожара в автомастерской в Турку сгорели автомобили, техника и 5000 шин

Вечером в среду на месте работали 100-120 пожарны. К счастью, из автомастерской успели вывести автомобили, ожидавших очереди на ремонт, удалось спасти и часть техники и инструментов.

На территории здания разные компании хранили как машины, находящиеся в продаже, так и автохлам. Частично или полностью были уничтожены, по предварительным данным, около 25 машин, от автохлама не осталось и следа. Скорее всего, пострадали и автомобили, за которыми клиенты после покупки еще не успели приехать.

По словам руководителя фирмы SVT Янне Ахо, ущерб может превышать десятки тысяч евро. К примеру, техника автомастерской InCar сгорела полностью. «Речь идет сотнях тысяч евро», - объясняет исполнительный директор компании Марко Юссила.

Кроме сгоревших автомобилей и техники, сгорели и покрышки 1250-и клиентов мастерских, а это почти 5000 покрышек.