Фото ⟩ В результате пожара в автомастерской в Турку сгорели автомобили, техника и 5000 шин

В среду в Турку загорелся комплекс размером почти 6000 кв.метров, где были расположены автомастерская и магазины. В результате пожара были уничтожены тысячи автомобильных покрышек и десятки автомобилей, передает Yle.
Вечером в среду на месте работали 100-120 пожарны. К счастью, из автомастерской успели вывести автомобили, ожидавших очереди на ремонт, удалось спасти и часть техники и инструментов.
На территории здания разные компании хранили как машины, находящиеся в продаже, так и автохлам. Частично или полностью были уничтожены, по предварительным данным, около 25 машин, от автохлама не осталось и следа. Скорее всего, пострадали и автомобили, за которыми клиенты после покупки еще не успели приехать.
По словам руководителя фирмы SVT Янне Ахо, ущерб может превышать десятки тысяч евро. К примеру, техника автомастерской InCar сгорела полностью. «Речь идет сотнях тысяч евро», - объясняет исполнительный директор компании Марко Юссила.
Кроме сгоревших автомобилей и техники, сгорели и покрышки 1250-и клиентов мастерских, а это почти 5000 покрышек.
По мнению спасателей, пожар мог начаться во время утилизации автомобиля на автосвалке, однако точного ответа пока нет. Полиция начала расследование причин пожара.
Melkoinen palo😬 #turku #tulipalo pic.twitter.com/HImqL9nTqm— Kim Karlsson (@kimkarlsson1973) October 21, 2020