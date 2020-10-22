Путин: я лично попросил выпустить Навального за границу на лечение

Президент России Владимир Путин заявил, что он лично отдал распоряжение, чтобы оппозиционного политика Алексея Навального выпустили в Германию на лечение.
"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - цитирует его "Медуза".
Кроме того, президент РФ заявил о том, что Москва готова к международному сотрудничеству по данному делу, однако пожаловался, что Германия игнорирует запросы российской стороны, отметив, что по данной причине у России нет оснований для возбуждения уголовного дела.
При этом сам Навальный в интервью различным СМИ неоднократно говорил о том, что к его отправлению причастен лично Путин.