Центристы Ида-Вирумаа хотят выкинуть Репинского из партии

"Мы сейчас готовим ходатайство, в котором будут перечислены подробные обоснования. Но началось все еще в 2018 году, когда Мартин Репинский стал старейшиной волости Йыхви. После этого в волости начался террор и геноцид чиновников. В принципе это нормально, когда пришедшая к власти новая команда увольняет чиновников, но только при условии, что им есть достойная альтернатива. Здесь же такого и близко не было. Репинский не стоит за интересы Центристской партии, он обслуживает интересы своих спонсоров и их заказ. Все это закончилось тем, что он сложил свои полномочия и уехал в Рийгикогу", - сказал Кулламяги.