Исследование: Центристская партия вышла на первое место в рейтингах партий

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то за Центристскую партию проголосовали бы 27% избирателей, а за Партию реформ - 26%, хотя еще в сентябре реформисты в этом опросе опережали центристов на три процентных пункта.

Популярность EKRE за месяц выросла с 16% до 18%, а рейтинг соцдемов снизился с 11% до 9%.

За не входящую в парламент партию "Ээсти 200" готовы проголосовать 7% избирателей, а рейтинг "Отечества" за месяц не изменился и составляет 5%.