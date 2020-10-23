Пт, 23.10.2020
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Анди Мейстер
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  • Исследование: Центристская партия вышла на первое место в рейтингах партий

Исследование: Центристская партия вышла на первое место в рейтингах партий

Центристская партия. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter

Как показал октябрьский опрос общественного мнения, проведенный социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, Центристская партия в октябре опередила Партию реформ, выйдя на первое место в рейтингах политических предпочтений избирателей.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то за Центристскую партию проголосовали бы 27% избирателей, а за Партию реформ - 26%, хотя еще в сентябре реформисты в этом опросе опережали центристов на три процентных пункта.

Популярность EKRE за месяц выросла с 16% до 18%, а рейтинг соцдемов снизился с 11% до 9%.

За не входящую в парламент партию "Ээсти 200" готовы проголосовать 7% избирателей, а рейтинг "Отечества" за месяц не изменился и составляет 5%.

Три процента избирателей поддерживают "Зеленых Эстонии", ровно столько же респондентов готовы проголосовать за независимых кандидатов.

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