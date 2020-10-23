Команда Навального подает жалобу на бездействие следственных органов РФ

"Уже два срока 30-дневных прошло, уже два раза могли возбудить уголовное дело и до сих пор не возбуждают. Поэтому мы еще раз подаем жалобу и будем требовать, чтобы возбудили уголовное дело и отчитались нам, как оно ведется, потому что сейчас ФБК и родственники Навального никаких бумаг не получали", - сообщила она.

Путин обвиняет европейцев

Президент России Владимир Путин в среду же переложил ответственность за невозбуждение уголовного дела в России на европейцев. Путин заявил, что в разговоре с одним из европейских лидеров предложил направить в Германию российских экспертов, чтобы они вместе "с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы".

"Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают",- заявил Путин.

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