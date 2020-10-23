Собаки определяют COVID-19 по запаху. Как этим пользуются в ЕС

Между тем пес-спасатель Косси, работающий в аэропорту Хельсинки, может всего за несколько секунд достоверно определить, заражен ли тот ли иной пассажир коронавирусом. Лучшая награда за эту услугу для четвероногого - порция собачьего корма.

Если бы задачу по выявлению инфицированных предоставили Косси и другим собакам, то десятки и сотни заражений могли бы быть выявлены за минимальное время, с минимальными затратами и без причинения обследуемым того дискомфорта, на который жалуются многие, сдающие ПЦР-тест.

Как собаки распознают коронавирус

Понюхав платок, который носили на шее или запястье, собака может определить, был ли его владелец заражен коронавирусом уже за пять дней до того, как у него проявились симптомы, которые потребовали бы изоляции пациента. "Собака могла бы легко спасти так много жизней!", - говорит исследователь в области ветеринарной медицины Хельсинкского университета Анна Хильм-Бьёркман. По ее словам, точность тестов, которые они проводили с собаками в этой области, достигает почти ста процентов.

В самом начале пандемии в Европе именно Хильм-Бьёркман предложила дать шанс Косси - псу с большим талантом в определении заболеваний - применить свои навыки по выявлению грибков, постельных клопов и раковых опухолей для поиска людей, в организме которых живет неизвестный доселе вирус. "Всего через семь минут он понял, что должен теперь искать", - вспоминает она. - Это было невероятно".

Сюзанна Паавилайнен - глава фонда Wise Nose, восемь лет назад забравшая Косси из приюта для животных в Испании, начала учить его и других собак определять коронавирус по запаху. Среди отобранных ею для этой цели питомцев оказалась Миина, занимавшаяся ранее определением по запаху уровня сахара в крови одной молодой пациентки, и еще две собаки, также работавшие в области выявления болезней по запаху. Всего на первом этапе проекта для определения коронавируса в фонде Wise Nose собираются подготовить 15 собак.

По словам Хильм-Бьёркман, в соответствии с традиционным академическим процессом, сначала следовало бы провести тестирование, опубликовать его результаты и получить на него рецензии от других исследователей. Однако ее инстинкт подсказал, что собак надо сразу же отправить на службу. "Исследователи, которые занимаются подготовкой научных публикаций, не работают в аэропортах", - говорит она с ироничной улыбкой.

Собаки вместо ПЦР-тестов. Экономия времени и денег

Чтобы приступить к работе, исследователям было необходимо получить на нее разрешение и найти финансирование. Заместитель мэра города Вантаа Тимо Аронкито, который, кроме прочего, отвечает за безопасность аэропорта, сразу же понял преимущества нового подхода. "Получить результат можно за две минуты", - говорит он в беседе с DW. Среди пассажиров псы, ищущие коронавирус, тоже пользуются большой популярностью. Порой люди стоят по часу в очереди, чтобы попасть к ним "на прием".