Онлайн-карту распространения коронавируса закрыли в знак протеста против действий правительства

«Нынешняя правящая коалиция неоднократно показывала, что для них одни люди равнее других. В период пандемии, когда семьи страдают в Эстонии и не только, для правительства важнее всего выяснить, могут ли пожениться два любящих друг друга человека», - заявил Киган Макбрайд на своем сайте.

«Сайт изначально создавался для поддержки правительства в предоставлении населению Эстонии точной и актуальной информации. Как руководитель проекта и иностранец, сторонник прав ЛГБТ, я больше не могу поддерживать эту страницу, тем самым поддерживая правительство, которое не хочет уважать Конституцию Эстонии и создавать толерантное и лояльное общество для всех», - отметил он.

Koroonakaart.ee был создан весной на организованном Garage48 мозговом штурме Hack the Crisis. На странице собрана касающаяся вируса COVID-19 информация.