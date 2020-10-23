Пт, 23.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Онлайн-карту распространения коронавируса закрыли в знак протеста против действий правительства

Онлайн-карту распространения коронавируса закрыли в знак протеста против действий правительства

Киган Макбрайд.

ФОТО: Konstantin Sednev

В качестве протеста против действий правительства администратор созданного совместно с Департаментом здоровья сайта koroonakaart.ee решил свернуть работу онлайн-карты распространения коронавируса, пишет Postimees.

«Нынешняя правящая коалиция неоднократно показывала, что для них одни люди равнее других. В период пандемии, когда семьи страдают в Эстонии и не только, для правительства важнее всего выяснить, могут ли пожениться два любящих друг друга человека», - заявил Киган Макбрайд на своем сайте.

«Сайт изначально создавался для поддержки правительства в предоставлении населению Эстонии точной и актуальной информации. Как руководитель проекта и иностранец, сторонник прав ЛГБТ, я больше не могу поддерживать эту страницу, тем самым поддерживая правительство, которое не хочет уважать Конституцию Эстонии и создавать толерантное и лояльное общество для всех», - отметил он.

Koroonakaart.ee был создан весной на организованном Garage48 мозговом штурме Hack the Crisis. На странице собрана касающаяся вируса COVID-19 информация.

В 2019 году докторант ТТУ Киган Макбрайд разоблачил мошенническую схему получения еврогрантов для университета.

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